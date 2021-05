Un individ s-a filmat în timp ce trage cu pistolul, lângă un BMW cu numere de Bistriţa-Năsăud

Într-un video scurt difuzat, marți, pe Facebook în grupul public Bistrița-Năsăud de către un utilizator cu nickname-ul "Iluminati Iluminati", apare un individ în geacă închisă la culoare, pantaloni verde militar cu buzunare aplicate şi pantofi sport, care agită un pistol şi proferează, printre înjurături, amenințări la adresa unor dușmani, invizibili în filmare.

"Să nu credeţi că sunt boschetar", începe individul.

"Ia uitaţi ce are tata în mână...pentru duşmani. Asta înseamnă să fii șmecher, nu? Credeţi că ăsta-i fals?", continuă el, agitând pistolul, după care ridică braţul la 45 de grade şi trage, demonstrativ, două focuri în aer.

Zgomotul produs este similar împușcăturilor dar reculul pare sensibil mai mic decât în cazul muniției cu glonț, cel puțin pentru o armă de calibrul aparent al celei din clip.

În spatele individului se află un autoturism a cărui plăcuța de înmatriculare este perfect vizibilă.

Atenție, clipul de pe Facebook conține limbaj explicit iar imaginile sunt cu impact emoţional.

După apariția imaginilor pe reţeaua de socializare, poliţiştii s-au autosesizat.

„Filmarea apărută în mediul online face obiectul unui dosar penal înregistrat la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, în cadrul căruia se efectuează activități procedurale în vederea stabilirii situației de fapt și luarea de măsuri, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud, Paul Rodilă, citat de Bistrițeanul.ro.

Luna trecută, la Timişoara a avut loc un incident similar, finalizat cu arestarea pistolarului.

Sile Bocz, un interlop din Timișoara recent eliberat din penitenciar, şi-a amenințat adversarii cu arma prin intermediul unui video live pe Facebook. Bocz a scos un pistol, l-a fluturat amenințător în fața camerei și nu a ezitat să arate că are și glonț pe țeavă.

„Interlopii din Timișoara au venit pe mine... Au venit 70 – 80 de oameni peste mine, ai lui Deian şi ai lui Drăgan. Au venit șmecherii... Am decât șapte, opt luni de zile de când sunt afară. Am vrut să fac un pic de comerț, de una alta, şi a auzit lumea că fac un pic de bani şi a venit să mă amendeze, să ceară taxă de protecție pentru că am greșit, am fost la cineva să-i cer banii care mi-i datora. Toți șmecherii din Timișoara m-au alergat, au vrut să mă omoare pe mine, pe familia mea.

Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măcar pe trei. Am un pistol. Înainte să omor șapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap. Să știți că ultimul, eu mă omor. Ultimul, eu mi-l trag în cap. De ce vreți să mă nenorociți? Îmi amenințați copiii, măi interlopilor, măi gunoaielor?! Sunteți niște mizerii, mă!”, a spus Bocz în imaginile încărcate pe Facebook.

Spectacolul său a avut consecințe, însă altele decât cele evocate de interlop. Miercuri dimineața, trupele speciale ale Poliției Timiș şi ale Serviciului de Investigații Criminale au ajuns la locuința lui Bocz, pentru percheziții.

În urma perchezițiilor au fost ridicate o armă scurtă tip pistol, calibrul 9 mm împreună cu încărcătorul aferent ce conţinea 8 cartușe, mai multe plicuri ce păreau să conțină substanțe psihotrope precum şi 14.000 de lei și 4.030 de euro.

Bocz a fost reținut şi ulterior arestat pentru 30 de zile.

