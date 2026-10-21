"Podul Calicilor" de peste Dâmboviţa ar putea fi gata în 2028, după o investiţie de 12 milioane de euro. Cum ar urma să arate

1 minut de citit Publicat la 13:08 21 Oct 2026 Modificat la 13:15 21 Oct 2026

PMB anunţă că, în cele mult două luni, decide cine va reconstrui "Podul Calicilor" de peste Dâmboviţa. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, miercuri, că cinci firme au depus oferte pentru execuția lucrărilor de la "Podul Calicilor" şi pentru modernizarea malurilor Dâmboviței. "Contractul pentru execuție se va semna, cel mai devreme, în decembrie. Apoi, putem da startul lucrărilor", a precizat PMB, care a adăugat că investiţia se ridică la peste 12 milioane de euro.

"Podul Calicilor" de peste Dâmbovița va fi reconstruit de la zero, iar malurile Dâmboviței, unde se vor efectua lucrări de modernizare, înseamnă 11.000 de metri pătraţi de-a lungul râului.

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"Podul Calicilor și malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor. 5 firme au depus oferte pentru execuția lucrărilor. Le-am deschis la începutul săptămânii.

Urmează evaluarea lor. Avem 60 de zile să alegem un câștigător. Contractul pentru execuție se va semna, cel mai devreme, în decembrie. Apoi, putem da startul lucrărilor.

Proiectul este împărțit în două obiective:

Podul Calicilor

Podul de peste Dâmbovița va fi reconstruit de la zero.

Va face legătura pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli (zona Palatului de Justiție și Bisericii Domnița Bălașa).

Va avea 32 m lungime și 23 m lățime

Durata de execuție este de 10 luni.

Malurile Dâmboviței (Piața Unirii – Podul Izvor)

Înseamnă 11.000 mp de-a lungul râului.

Extindem trotuarul prin platforme pietonale în consolă, suspendate la circa 2 metri deasupra apei.

Facem o platformă specială de belvedere la Izvor și treceri de pietoni direct pe poduri.

Reabilităm debarcaderul și podul pietonal existent.

Reconfigurăm pista de biciclete (1,2 m lățime) și vom separa complet mașinile de pietoni și bicicliști prin bolarzi.

Refacem spațiile verzi, vegetația existentă va fi păstrată și completată,

Montăm mobilier urban nou (bănci, suporturi de biciclete, coșuri) și vom moderniza iluminatul public cu tehnologie LED.

Întregul spațiu va fi complet accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități.

Durata de execuție este de 18 luni.

Valoarea totală a contractului este de 63,96 milioane lei fără TVA", a transmis PMB.