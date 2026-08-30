Cum va arăta Podul Calicilor peste Dâmbovița. Va fi reconstruit de la zero cu aproape 64 de milioane de lei

2 minute de citit Publicat la 16:32 30 Aug 2026 Modificat la 16:32 30 Aug 2026

Podul Calicilor, de peste Dâmbovița, va fi reconstruit de la zero. Primăria Municipiului București (PMB) a transmis că lucrările de amenajare au fost scoase la licitație, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie.

Potrivit instituției, contractul are o valoare de 63,96 milioane lei.

„Podul Calicilor și malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor! Am scos la licitație lucrările de amenajare!

Contractul are o valoare totală de 63,96 milioane lei fără TVA, iar durata este de 18 luni”, a precizat PMB.

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De asemenea, instituția a mai precizat că trecerea de peste Dâmbovița va avea o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri. Infrastructura podului va include un cadru metalic, un deck din lemn de stejar și o balustradă din sticlă securizată.

„Lucrările sunt împărțite în două obiective:

Podul Calicilor

Podul de peste #Dâmbovița va fi reconstruit de la zero.

El va face legătura pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli (zona Palatului de Justiție și Bisericii Domnița Bălașa).

Va avea 32 m lungime și 23 m lățime, cadru metalic, deck din lemn de stejar și balustradă din sticlă securizată.

Malurile Dâmboviței (Piața Unirii – Podul Izvor)

Înseamnă 11.000 mp de-a lungul râului”, a mai precizat PMB.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat și ce lucrări vor fi realizate pe malurile Dâmboviței:

„Vom extinde trotuarul prin platforme pietonale în consolă, suspendate la circa 2 metri deasupra apei.

Vom face o platformă specială de belvedere la Izvor și treceri de pietoni direct pe poduri.

Vom reabilita debarcaderul și podul pietonal existent.

Vom reconfigura pista de biciclete (1,2 m lățime) și vom separa complet mașinile de pietoni și bicicliști prin bolarzi.

Vom reface spațiile verzi, vegetația existentă va fi păstrată și completată,

Vom monta mobilier urban nou (bănci, suporturi de biciclete, coșuri) și vom moderniza iluminatul public cu tehnologie LED.

Întregul spațiu va fi complet accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie, ora 15.00.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț”, se mai arată în postare.

Primarul general Ciprian Ciucu a deblocat proiectul în aprilie, când a semnat autorizațiile de construire.

”Am ținut foarte mult să deblochez elementele bune din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU)”, a spus atunci edilul.