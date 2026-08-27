Imagini cu posibile vestigii găsite de muncitorii care lucrau pe o stradă din Bucureşti. "Arheologii spun dacă sunt relicve importante"

Imagini cu posibile vestigii găsite de muncitorii care lucrau pe o stradă din Bucureşti. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a publicat, joi, imagini cu posibile vestigii pe care le-au găsit muncitorii care au săpat o stradă din Bucureşti, pentru reabilitarea şinelor de tramvai. "Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria oraşului şi dacă trebuie conservate", a transmis PMB.

Instituţia a precizat că muncitorii au dat peste ziduri care ar putea avea importanţă arheologică. Şantierul de pe Str. Armand Călinescu a fost oprit, deocamdată.

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"Posibile vestigii. Este motivul pentru care am fost nevoiți să oprim şantierul de pe Str. Armand Călinescu. Aici lucram la reabilitarea şinelor de tramvai.

În urma săpăturilor, constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanţă arheologică. Astfel că trebuie evaluate de specialişti.

O echipă de la Direcția pentru Cultură a Municipiului București, din cadrul Ministerului Culturii, a fost pe șantier şi a făcut o primă verificare. Urmează să vină la fața locului o echipă de la Institutul de Arheologie. Care va face propriile săpături și va evalua zidurile.

Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria oraşului şi dacă trebuie conservate. Întregul proces va dura în jur de trei săptămâni", a comunicat Primăria Capitalei.

Instituţia a adăugat că "lucrările fac parte din Lotul 5, care se întinde pe 1,8 km, din Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr, Lizeanu și până la Intrarea Vagonului. În aprilie am demarat șantierele pe acest lot".