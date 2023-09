"Gesticula din mâini şi cerea ajutor" | Ei sunt Marian şi Istavan, doi poliţişti care au reparat mașina unei femei, rămasă blocată pe un drum din Huedin

Marian şi Istavan, doi polițiști ai Secției 8 Poliție Rurală Huedin, au fost primii care i-au acordat ajutor unei femei rămasă cu maşina blocată, în urma unei defecţiuni.

Sursa foto: Facebook IPJ Cluj

Intervenţie mai puţin obișnuită a unui echipaj de poliţie din Huedin. Patrula compusă din Marian şi Istavan au sesizat o femeie care gesticula insistent şi cerea ajutor celorlalți participanți la trafic, având maşina oprită pe marginea carosabilului.

Fără să stea pe gânduri, agenţii s-au dus la femeie pentru a o întreba cu ce o pot ajuta.

Femeia le-a spus că maşina ei prezintă o defecţiune şi are nevoie de o soluţie pentru a ajunge cu ea la cel mai apropiat service.

Imediat ce au identificat problema, cei doi agenţi, împreună cu Răzvan de la Compartimentul Rutier Huedin, au găsit o soluţie printr-un sistem de prindere şi astfel femeia a ajuns în siguranță la un service.

Gestul celor doi poliţişti a fost lăudat pe pagina de Facebook a IPJ Cluj.

Încântați de gestul poliţiştilor au fost şi internauţii care au sesizat situaţii similare unde nimeni nu a oprit pentru a le acorda o mână de ajutor.

"Ce bine mi-ar fi prins şi mie ajutorul lor când mi s-a desprins protecția de cauciuc de sub aripa faţă. Am stat 20 minute pe banda de urgenţă pânâ am găsit ceva cu care să o leg să nu-mi mai frece roata de protecția desprinsă",

"Felicitări, mai auzim și lucruri bune despre poliție", sunt doar câteva din comentariile internauţilor, majoritatea felicitând gestul celor doi poliţişti.