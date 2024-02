Poliţiştii din Bucureşti care au salvat o femeie căzută în Dâmboviţa: "Am reuşit să ne respectăm jurământul"

Cei doi poliţişti din Bucureşti, care au salvat o femeie căzută în râul Dâmboviţa, au povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN cum a decurs operaţiunea de salvare.

În exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cei doi poliţişti eroi de la Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi au povestit de la faţa locului cum a avut loc intervenţia.

"Am primit apel pe 112, prin dispecerat, o femeie a căzut în râul Dâmmboviţa. Norocul nostru şi al doamnei a fost că eram foarte aproape de zonă, am făcut maxim 20 de secunde. Era foarte multă lume strânsă în jurul podului. N-am mai stat... Când am văzut că doamna era în apă până aproape de gât.

Era cam la doi-trei metri de bordură, de ciment. Am sărit gardul de protecţie, am ajuns acolo, în trei secunde eram jos, am intrat puţin în apă până am apucat-o de mână pe doamnă, am tras-o cu putere, am ridicat-o din apă. M-a ajutat colegul meu să o ridicăm până sus", a mărturisit agentul de poliţie Răzvan Năstase.

"Am reuşit să ne respectăm jurământul"

"Primind apelul, am acţionat direct, am trecutla regimul prioritar de deplasare. Am ajuns aici în maxim 20 de secunde.

Era foarte speriată, tremura, apa era foarte rece. Important este că am reuşit să o scoatem la timp şi că femeia este în siguranţă la momentul de faţă.

M-am simţit extraordinar, pentru că la sfârşitul serviciului, am plecat acasă cu gândul că o femeie astăzi încă trăieşte, datorită mie. Am acţionat spontan.

Ulterior, ne-am gândit că este periculos. dar tot ce contează este că am reuşit să ne respectăm şi noi jurământul şi să salvăm o viaţă. Aş vrea să atenţionăm toţi cetăţenii care trec prin această zonă să fie foarte atenţi, pentru că se pot întâmpla evenimente neplăcute, care pot avea repercursiuni foarte grave", este mărturia lui Daniel Cora, agent de poliţie.

Femeie salvata de poliţişti din râul Dâmboviţa

"La data de 25 februarie 2024, în jurul orei 19.30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi au fost sesizați, prin sistem 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi căzut în râul Dâmbovița.

Deplasându-se cu operativitate la fața locului, polițiștii au acționat imediat pentru salvarea persoanei în cauză și au extras din apă o femeie, în vârstă de 66 de ani.

De asemenea, un echipaj al ambulanței i-a acordat primul ajutor, aceasta fiind transportată, ulterior, la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Din primele cercetări, s-a stabilit că în timp ce femeia trecea prin zonă, i s-a făcut rău, moment în care a alunecat în râu", se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.