Cinci poliţişti au donat bani pentru un copil de 9 ani din Sighetu Marmației în urma unui filtru pe șosea

Proiectul numit "CasaNr6Maramures", demarat în memoria mamei lui Ciprian care a murit în urma unei boli necruțătoare are ca scop refacerea unei case cu o vechime de 140 de ani aflată în acest moment într-o stare avansată de degradare.

Acolo locuiește Ciprian, un băiețel de aproape 9 ani a cărui suferință este greu de explicat în cuvinte.

"Cu un tată care i-a abandonat imediat ce mămica a descoperit că suferă de o boală foarte gravă și care efectiv a chinuit-o timp de mai bine de doi ani, ajungând o mână de om cu o greutate de doar 29kg, stingându-se mult prea devreme, Ciprian a rămas orfan de ambii părinți, tatăl lui alegând să își refacă viața fără a-l mai căuta absolut deloc, nici după aflarea veștii morții fostei soții.

Ciprian se află în grija bunicilor care au făcut tot posibilul pentru a deveni tutorii legali ai nepotului lor, singura moștenire primită din partea fiicei lor.

Ce e mai greu, e faptul că și bunica la rândul ei are mai multe afecțiuni medicale și doar cele 300 de pastile pe care le ia lunar o țin pe picioare iar bunicul deși la rândul lui cu probleme medicale încă lucrează să mai câștige un ban, reparând ocazional câte o mașină. Cazul lui Ciprian a apărut anul trecut în presa locală însă timpul a trecut și situația este neschimbată", spune fondatorul Asociației Caritabile „Marius și prietenii” care a fost martorul unui gest de omenie făcut în cele mai ciudate circumstanțe.

Cinci poliţişti au donat bani pentru Ciprian

Cazul lui Ciprian a emoționat pe toată lumea. Printre cei care au ales să ajute sunt şi 5 poliţişti care au donat bani în urma unui filtru pe şosea.

„Astăzi mi s-a întâmplat unul dintre cele mai ciudate lucruri și m-am gândit bine înainte de a posta... Am fost oprit la un filtru de Poliție format din 7-8 mașini. Mi-au cerut actele, am suflat în etilotest(pozitiv de cafea ) și am fost verificat. Surpriza a venit când domnul polițist mi-a adus actele și m-a întrebat "unde mergeți?" în Maramureș, mai exact Sighet unde avem un proiect caritabil... - Vă referiți la CasaNr6 pentru Ciprian?

Eu?!?!?!?! Da!!!!!

Poftiți ceva din partea mea și a altor 4 colegi pentru Ciprian

- 500 de lei cash. Mulțumesc....mai mult chiar nu știu ce sa spun, a povestit uimit Marius Simionică, iniţiatorul proiectului caritabil "CasaNr6Maramures".

