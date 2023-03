"Câinii vorbesc, dar doar celor care ştiu să asculte" | Ea este Ursa, căţeluşa vedetă din Vama Racovăţ

Cățelușa Ursa este un poliţist altfel, specializată în descoperirea de stupefiante. Iar de când a devenit câine poliţist, nu a dat niciodată greș, spun colegii de serviciu. Iată povestea ei.

Sursa foto: Facebook Poliția de Frontieră Iași

Potrivit Poliția de Frontieră Iași, Ursa este o mică vedetă la nivelul Poliţiei de Frontieră Botoşani. Ştie să îndeplinească întocmai cererile conductorului, reușind să identifice chiar şi obiectele care au stat puţină vreme în preajma substanțelor interzise.

Pe lângă aptitudinile de poliţist, Ursa este foarte abilă şi capabilă să se joace, iar cu fiecare ocazie aduce un zâmbet pe chipurile participanților la activitățile organizate de poliţiştii de frontieră pentru copii, mai ales că are în palmares foarte multe trucuri, ceea ce o face atât de iubită.

Cu astfel de abilitați, Ursa a devenit celebră în rândul poliţiştilor spre ghinionul celor certați cu legea, pe care îi miroase imediat!

„Din 2006 până în 2019 am lucrat la Detaşamentul de Pompieri Dorohoi, dar am schimbat arma din dragoste pentru animale, pentru că mi-am dorit să lucrez cu câinii. Ursa este ca şi copilul meu.

Am preluat-o de la un coleg şi am învăţat împreună tot ce ştie. Am fost împreună în multe misiuni. Este partenera mea la servciu, dar în afara serviciului este membru cu drepturi depline în familie.

Ne antrenăm zilnic, se joacă în timpul liber şi facem împreună şi serviciul de 12 ore. Ursa nu m-a trădat niciodată. Mereu spun că de fapt şi câinii vorbesc, dar doar celor care ştiu să asculte. Ceea ce reuşeşte să facă partenera mea de serviciu este realmente imposibil pentru un om”, a spus partenerul ei, Daniel Alexoae, agentul şef principal, potrivit Poliția de Frontieră Iași