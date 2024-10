Povestea fermei din Alba unde cresc 100 de cerbi lopătari. Proprietarul a avut ideea după o experiență trăită acum șapte ani

Un bărbat din Alba şi-a deschis o fermă unde creşte aproape 100 de cerbi lopătari. FOTO: Getty Images

Un bărbat din Alba şi-a deschis o fermă unde creşte aproape 100 de cerbi lopătari. Visul său este să-i elibereze în natură, atunci când numărul lor atinge 200.

Proprietarul şi-a dezvoltat această pasiune atunci când a fost la vânătoare şi a realizat că nu poate să-i împuşte, pentru că a prins prea mult drag de ei.

Ilie Tomuș a cumpărat primele exemplare de cerbi lopătari acum 7 ani, după ce a fost impresionat de blândețea lor.

Ilie Tomuş: "Prima dată când le-am văzut la Timişoara la un fond de vânătoare am rămas foarte impresionat şi m-am gândit să încerc să cresc şi eu aceste animale frumoase. Am aproximativ 100 de cerbi lopătari femele cu pui şi documentaţia pe care am făcut-o a fost pentru 200. La 200 vedem ce facem, încercăm să mărim suprafaţa efectivă".

Bărbatul le-a amenajat un spaţiu generos, într-un sat din apropiere, unde animalele trăiesc precum in libertate. Deși locuiește în Șibot, a ales satul Bulbuc pentru ferma sa de cerbi lopătari, fiindcă aici își petrece vacanţele cu prietenii.

Femeie: "E foarte bună ideea de a crește cerbi în zona asta, e o zonă de munte unde se acomodează foarte bine cerbii lopătari. E o zonă frumoasă de munte, vin cu drag aici pentru relaxare."

Bărbat: "E un peisaj parcă rupt din rai, de poveste, ca multe peisaje din Munţii Apuseni, aerul e foarte curat, te odihneşti într-o noapte ca în Bucureşti în 3 nopţi. E recreativ, te simţi în mijlocul naturii. E deosebit faţă de o grădină zoologică sau faţă de ce vezi la televizor. Vezi animăluţele în faţa ta aşa, e o senzaţie frumoasă."

Cerbul lopătar este protejat prin lege în România. Coarnele animalului apar numai la mascul, ajung la dezvoltarea maximă la vârsta de 10-12 ani si cad în lunile martie-aprilie, însă se dezvoltă din nou până la sfârșitul lunii august.

În fondul de vânătoare de la Socodor, județul Arad sunt peste 1.000 de cerbi, fiind cea mai mare rezervație de cerbi lopătari în libertate din Europa.