El este Alex, adolescentul care a înjunghiat doi tineri în Grădina Botanică! Fiu de polițist și elev la Liceul Militar

Acesta este prezumtivul criminal din Grădina Botanică Oltenia TV a intrat in posesia imaginilor cu prezumtivul criminal al unei tinere de 14 ani și agresorul unui adolescent, în vârstă de 19 ani. Acesta a fost imobilizat de polițiștii craioveni la scurt timp după comiterea faptei. "In UPU a fost adus de catre echipajul SMURD de terapie intensiva mobila un tanar de 19 ani, victima unei agresiuni fizice prin injunghiere, in stare foarte grava, in soc hemoragic, cu plagi injunghiate, penetrante, la nivelul toracelui, mainii stangi si antepiciorului drept. A primit ingrijiri medicale de urgenta complexe, la locul solicitarii, in ambulanta SMURD, cat si in UPU, fiind transferat in sala de operatie chirurgie toracica, pentru a se interveni chirurgical de urgenta", au declarat reprezentanții SJUC Craiova.