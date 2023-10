Prețul exagerat al unei cafele, la o terasă, în parcul Herăstrău din București: "Monte Carlo de lângă noi"

Jurnalistul Ionuț Cristache a publicat pe rețelele de socializare, prețul unei cafele pe care a ales să o cumpere de la o terasă din parcul Herăstrău, din București. Nota de plată a fost o surpriză neplăcută.

Sursa foto: Getty Images/ Frank Lee | Facebook/ Ionut Cristache

Prețul unui espresso dublu, la o terasă din parcul Herăstrău, București, i-a amuțit pe români.

Asta după ce jurnalistul Ionuț Cristache a făcut publică nota de plată pe Facebook.

"M-am nimerit azi prin Herăstrău. Am căutat să-mi iau o cafea! Cum nu voiam de la dozatoare, am intrat la una dintre terase, am luat-o la pachet și m-am cărat că aveam treabă. Iată prețul”, se arată în descrierea fotografiei.

Ei bine, prețul pentru un singur espresso dublu este de 25 de lei. Valul de comentarii la postare nu a întârziat să apară.

"Monte Carlo de lângă noi". "Un pachet de Jacobs d'ăla bun". "E mai scumpă ca în Danemarca", au comentat internauții pe Facebook.