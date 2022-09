Primarul din România care cumpără case nelocuite pentru a le da familiilor fără locuinţă

Primarul comunei Drăguşeni, Eugen Nechita, a spus că deja a inventariat 16 imobile care sunt nelocuite de mai mult timp şi a demarat discuţii cu proprietarii pentru a le vinde administraţiei locale, potrivit agerpres.ro.

Prima casă a fost deja cumpărată, iar în bugetul local mai sunt bani pentru încă o locuinţă.

"Am trecut şi noi la achiziţia de case sociale. Am cumpărat anul acesta prima casă socială, dar deja am dat-o la o familie cu mulţi copii.

Vom continua în limita bugetului. Noi le dăm aşa cum le cumpărăm. Nu facem nicio modernizare.

Dacă este necesar să facem unele reparaţii, le facem cu oamenii care sunt în cadrul primăriei, că noi avem o echipă de muncitori necalificaţi, care poate face o igienizare", a afirmat Nechita.

Punerea la dispoziţia familiilor tinere a imobilelor cumpărate de administraţia locală din Drăguşeni are loc în baza unor anchete sociale derulate de funcţionarii primăriei.