Antena 3 CNN Actualitate Locale Primăria Bucureşti anunţă noile reguli pentru circulaţia TIR-urilor şi a camioanelor prin oraş. În ce cazuri se dublează amenzile

Primăria Bucureşti anunţă noile reguli pentru circulaţia TIR-urilor şi a camioanelor prin oraş. În ce cazuri se dublează amenzile

M.P.
1 minut de citit Publicat la 10:28 08 Oct 2026 Modificat la 10:29 08 Oct 2026
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pmb
Primăria Bucureşti anunţă noile reguli pentru circulaţia TIR-urilor şi a camioanelor prin oraş. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că a stabilit un nou regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele prin Capitală. Astfel, se extind restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, iar amenzile pentru lipsa autorizaţiei se dublează. 

Potrivit noului regulament al PMB, s-au extins restricţiile de tonaj prin reconfigurarea Zonei B, şi anume prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București.

"Bucureștiul are de acum regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele.

Obiectivele noilor prevederi:

  • reduc traficul greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația;
  • cresc siguranța pentru ceilalți participanți la trafic: șoferi de autoturisme, pietoni;
  • vin cu pârghii simple de verificare pe teren, de către Poliția Locală a Municipiului București.

Noutăţile regulamentului pentru vehicule grele

  • Se extind restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș: Zona B a fost reconfigurată, prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București. Nu era nici o restricție pe multe artere, se circula la liber și nu se plătea taxă;
  • Se actualizează taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor: Pentru Zona A, transportatorii plătesc 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, inclusiv. Pentru Zona B, 90 lei/zi sau 710 lei/lună. 
  • Se dublează amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație: De la 4.000-5.000 de lei, la 10.000 de lei", a comunicat PMB. 

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Etichete: București camioane TIR

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