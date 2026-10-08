Primăria Bucureşti anunţă noile reguli pentru circulaţia TIR-urilor şi a camioanelor prin oraş. În ce cazuri se dublează amenzile

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că a stabilit un nou regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele prin Capitală. Astfel, se extind restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, iar amenzile pentru lipsa autorizaţiei se dublează.
Potrivit noului regulament al PMB, s-au extins restricţiile de tonaj prin reconfigurarea Zonei B, şi anume prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București.
"Bucureștiul are de acum regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele.
Obiectivele noilor prevederi:
- reduc traficul greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația;
- cresc siguranța pentru ceilalți participanți la trafic: șoferi de autoturisme, pietoni;
- vin cu pârghii simple de verificare pe teren, de către Poliția Locală a Municipiului București.
Noutăţile regulamentului pentru vehicule grele
- Se extind restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș: Zona B a fost reconfigurată, prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București. Nu era nici o restricție pe multe artere, se circula la liber și nu se plătea taxă;
- Se actualizează taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor: Pentru Zona A, transportatorii plătesc 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, inclusiv. Pentru Zona B, 90 lei/zi sau 710 lei/lună.
- Se dublează amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație: De la 4.000-5.000 de lei, la 10.000 de lei", a comunicat PMB.