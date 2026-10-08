Primăria Bucureşti anunţă noile reguli pentru circulaţia TIR-urilor şi a camioanelor prin oraş. În ce cazuri se dublează amenzile

1 minut de citit Publicat la 10:28 08 Oct 2026 Modificat la 10:29 08 Oct 2026

Primăria Bucureşti anunţă noile reguli pentru circulaţia TIR-urilor şi a camioanelor prin oraş. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că a stabilit un nou regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele prin Capitală. Astfel, se extind restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, iar amenzile pentru lipsa autorizaţiei se dublează.

Potrivit noului regulament al PMB, s-au extins restricţiile de tonaj prin reconfigurarea Zonei B, şi anume prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București.

"Bucureștiul are de acum regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele.

Obiectivele noilor prevederi:

reduc traficul greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația;

cresc siguranța pentru ceilalți participanți la trafic: șoferi de autoturisme, pietoni;

vin cu pârghii simple de verificare pe teren, de către Poliția Locală a Municipiului București.

Noutăţile regulamentului pentru vehicule grele