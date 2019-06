Primăria Capitalei, prima reacție după ce două schele s-au desprins de pe fațade din cauza vântului

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) susţine că rafalele de vânt, care au înregistrat şi 36 km/h, potrivit datelor oficiale, au făcut ca schelele să se desprindă de pe faţade şi că ploaia a căzut într-o cantitate de peste 28 de litri pe metru pătrat în zona Ştirbei Vodă.



"În această după-amiază, factori care nu puteau fi prevăzuţi au făcut ca cele două schele să se desprindă de pe faţade. Ploaia care a căzut într-o cantitate semnificativă, peste 28 de litri pe metru pătrat în zona Ştirbei Vodă, într-un timp foarte scurt, a îngreunat atât plasa de protecţie, cât şi schela metalică. Rafalele de vânt, care au înregistrat şi 36 km/h potrivit datelor oficiale, au făcut ca schela să se desprindă din ancore, acestea rămânând înfipte în imobile. Precizăm faptul că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Societatea care are în proprietate ambele schele metalice s-a prezentat de urgenţă la faţa locului şi a demontat toate elementele care puteau fi un pericol", se arată într-o precizare transmisă de PMB.



De asemenea, alături de angajaţii Companiei Municipale Consolidări Bucureşti a fost demarată o acţiune de verificare a tuturor schelelor metalice şi a plaselor de protecţie montate pe clădiri incluse în programul de consolidări, menţionează sursa citată.



Conform acesteia, cele două imobile care au fost afectate de "episodul de vreme severă" se află în programul de reducere a riscului seismic derulat de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Compania Municipală Consolidări.



"Ambele imobile se află într-un amplu proces de consolidare, iar schela metalică a fost montată pentru realizarea lucrărilor necesare la faţade. În cazul ambelor imobile, aceste schele metalice au fost montate de către o firmă specializată în acest domeniu, care este şi proprietara schelelor metalice. Între această societate şi Compania Municipală Consolidări Bucureşti există un contract de închiriere şi mentenanţă. Pentru montajul acestor schele au fost respectate normativele în vigoare, iar societatea care le are în proprietate deţine toate autorizaţiile necesare", precizează municipalitatea.



De asemenea, toate aceste schele sunt verificate după fiecare episod de vreme rea, menţionează PMB.



"Plasa imprimată (mesh) montată pe schelă are, în primul rând, rol de protecţie şi este obligatorie în cazul şantierelor aflate

în aglomerări urbane. Această plasă nu a fost montată doar pentru a promova campania derulată de Primăria Capitalei, aşa cum

tendenţios se insinuează", subliniază sursa citată.



Conform acesteia, "episodul de vreme severă care a lovit în această după-amiază Bucureştiul" a afectat mai multe zone centrale.



Potrivit monitorizării făcute de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, poliţiile locale de sector şi ISUBIF, au fost raportate incidente în patru dintre cele şase sectoare. Astfel, s-au înregistrat copaci căzuţi pe carosabil în mai multe zone din sectoarele 1 şi 5, două prisme publicitare au căzut peste maşini în sectorul 3, iar în sectorul 4 au fost raportate acumulări de apă.



"Primăria Capitalei, prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Compania Municipală Consolidări Bucureşti, derulează cel mai amplu program de reducere a riscului seismic din ultimii 30 de ani. În acest moment, sunt începute lucrări în cazul a aproape 200 de imobile, iar până la sfârşitului anului vor fi incluse în program restul celor aflate în prima clasă de risc seismic", a adăugat PMB.