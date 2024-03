Procuror din Sibiu, acuzat că a condus băut şi a lovit două maşini. Poliţiştii nu l-ar fi testat!

Cazul a fost făcut public de un poliţist.

Procurorul Eugen Stoina ar fi condus sub influenţa băuturilor alcoolice, iar pe o stradă din Sibiu a provocat un accident. Totul a ieşit la iveală după ce un fost poliţist din Sibiu a povestit întregul incident pe o reţea de socializare.

Potrivit acestuia, fostul procuror DNA, deşi a fost oprit de agenţii de la rutieră, nu a fost testat pentru stabilirea alcoolemie.

Ba mai mult, într-o înregistrare audio făcută de acelaşi poliţist, magistratul recunoaşte că era băut atunci când a provocat accidentul.

Într-o recţie ulterioară pentru postul nostru de televiziune, Eugen Stoina a găsit explicaţii la cele relatate.

"Am avut o întâlnire cu niște prieteni și am băut aproape de 12 noaptea o bere. Am fost testat de Poliţia rutieră", spune el.