Procurorul General al României, anunț privind explozia de la Crevedia: "A fost un transfer de GPL între două cisterne, montând un furtun de livrare"

Au fost identificați mai mulți martori cu potențial probatoriu, spune procurorul general, Alex Florența. El precizează că procurorii instrumentează infracțiunea distrugere din culpă, având ca urmare un dezastru. Sunt în derulare mai multe percheziții domiciliare, inclusiv la Primărie.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"A fost un transfer de GPL între două cisterne, montând un furtun de livrare. (...) Sub cisterna care era alimentată a apărut o sursă de foc.", a precizat Alex Florența, privind cauza probabilă a exploziei de la Crevedia.

"La scurt timp, are loc prima explozie, o explozie foarte importantă hcare a produs primele victime. În interval de circa o oră încep să-și facă apariția primele echipaje de intervenție cu mai multe mașini de pompieri care încep să securizeze zona, încercând să facă in tervenția de elimminare a incendiului. Imediat are loc a doua explozie, o explozie mult mai puternică decât prima”, relatează Alex Florența.

El menționează că dosarul de urmărire penală preluat de Parchetul General urmărește infracțiunea de "distrugere din culpă, ca urmare având ca urmare un dezastru".

"Au fost identificați mai mulți martori cu potențial probatoriu, fiind audiate mai multe persoane la sediul IGPR. Totodată, sunt în derulare mai multe percheziții domiciliare, fiind solicitate autorizații de percheziție la primăria din localitate, la unul din punctele de lucru ale societății din București, precum și la reședințele celor doi administratori ai societății.

Scopul principal al perchezițiilor e de a identifica înscrisuri și documente necesare anchetei, precum și diferite medii de stocare care ar putea conține un probatori important", adaugă procurorul general.

Florența precizează că principalele direcții ale anchetei sunt stabilirea activităților derulate de societate prin intermediul punctului de lucru din Crevedia și verificarea modului în care s-au autorizat punctul de lucru și ulterior modul în care s-au realizat diferitele controale.

Ministerul de Interne a anunțat că în urma exploziilor de sâmbătă de la stația GPL din Crevedia au fost 58 de victime. Cei mai mulți răniți (43) sunt angajați ai ministerului.