Mâncare stricată în Centrul Vechi: Protecţia Consumatorilor a dat amenzi de peste 800.000 de lei

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au dat amenzi de peste 800.000 lei unor operatori economici din Centrul Vechi al Capitalei şi au propus închiderea temporară a două unităţi pe o perioadă de la 6 luni la 12 luni.

"Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a desfăşurat o amplă acţiune de control la 82 de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în Centrul Vechi din Capitală, pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniu, în cadrul activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, precum şi de prestare a serviciilor alimentare şi nealimentare.

În urma neregulilor constatate, comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov au aplicat, până în acest moment - verificările fiind în curs - următoarele sancţiuni: amenzi contravenţionale în valoare de peste 800.000 lei, 22 avertismente, oprirea definitivă de la comercializare a peste jumătate de tonă de produse alimentare neconforme în valoare de aproximativ 22.000 lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse nealimentare neconforme, în valoare de circa 90.000 lei, oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 23 operatori economici (17 unităţi, 1 spatiu de preparare, 2 aparate de cafea, 3 blocuri alimentare), închiderea temporară a unităţii pe o perioadă de la 6 luni la 12 luni, pentru 2 operatori economici (Corbu Proiect Impex SRL şi Covaci Cult SRL (Bazaar), propunerea emiterii deciziei de încetare a practicii comerciale incorecte pentru SC Covaci Cult", se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).



Operatorii economici sancţionaţi cu oprirea temporară a prestării serviciilor sunt: GMC Pub SRL - bloc alimentar, Tephra Resto SRL (Distrikt) - bloc alimentar, Business Entertaiment SRL- bloc alimentar, Arkay Capital SRL (Old Habits Pub), Lounge Parteners (Bound Club&Bar), MLS Investments Trading (Chopstix), M&S Top Media Beta Srl (Il Peccato), Emira L C S.&CO SRL (Bistro Les Bourgeois), Lebanese Expert Sweets SRL, Black Spirit SRL, Thelos Lux SRL (Xclusive Pub) (Lipscani, nr.36), Data Expert Cont SRL, Corbu Proiect Impex SRL, Thelos Lux SRL (Xclusive Pub) (Stavropoleos nr.8), Waffle Expert SRL - spaţiu de preparare, Smarald Company SRL - 2 aparate cafea, Covaci Cult SRL (Bazaar), Legalzic Petrana Com SRL, DB.RB.Impex SRL( Bublle Tea), Aylin Media SRL (Saray), Thelos Lux SRL (Xclusive Pub) (Calea Victoriei 12C), Mon Service Internaţional SRL, Restaurant chinezesc, Avanti Victoria SRL.



ANPC precizează, în context, că unii dintre aceşti operatori economici au remediat deficienţele constatate şi şi-au reluat activitatea.



Principalele abateri constatate de echipele de control au fost comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depăşită, comercializarea unor produse textile fără informaţii privind compoziţia fibroasă traduse în limba română, pe etichete, comercializarea unor produse cosmetice fără informaţii cu privire la denumirea şi adresa importatorului, comercializarea unor produse cosmetice fără a avea informaţiile privind precauţiunile speciale, denumirea şi funcţia acestora traduse în limba română, pe etichete, utilizarea unor produse cosmetice fără evidenţierea datei deschiderii flaconului.



Totodată, au fost identificate folosirea unor agregate frigorifice cu chedere murdare, neigienizate, cu resturi alimentare, cu vopsea exfoliată şi pete de rugină, utilizarea unor cuptoare fără a fi igienizate, utilizarea unor materii prime cu modificări vizibile organoleptice, alterate, în afara termenului de valabilitate, folosirea unor maşini de gheaţă cu filtru neigienizat şi cu urme de rugină şi depozitarea pe paviment a ambalajelor şi băuturilor răcoritoare.