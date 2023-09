Răsturnare de situaţie în cazul accidentului de la Brăila, acolo unde un copil de trei ani a murit

Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal produs pe 26 august în orașul Brăila, acolo unde un copil de trei ani a murit. Iată ce au descoperit poliţiştii.

Reamintim că Matei, un băiețel de trei ani a fost spulberat, sâmbătă pe 26 august, de o maşină în timp ce se juca în faţa casei.

"A venit o maşină după colţ, cu mare viteză. De frică am fugit cum stăteam pe bordură acolo spre nepoţica mea să nu cumva să iasă, ţipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic. Deodată s-a auzit poc şi când m-am uitat jos, era jos fără suflare, am ţipat, am zbierat, au ieşit toţi vecinii", povesteşte o vecină, potrivit observatornews.ro.

Miercuri, 6 septembrie, Poliția Municipiului Brăila a efectuat percheziții domiciliare într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Este vorba despre accidentul produs pe 26 august, atunci când „o femeie, în vârstă de 38 de ani, din Brăila, ar fi condus un autoturism pe strada Cărămidari, din municipiu și ar fi accidentat un minor, de 3 ani, care a decedat”.

După accident, femeia a fost testată cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv. Totuși, în urma analizelor efectuate de către I.M.L. Iași, rezultatul a infirmat faptul că femeia se afla sub influența substanțelor psihoactive, a anunțat miercuri Poliția. De asemenea, în urma anchetei s-a stabilit faptul că mașina a fost condusă de un bărbat.

„În urma probatoriului administrat de polițiști și a cercetărilor efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, s-a stabilit faptul că, la data de 26 august a.c., în momentul producerii evenimentului rutier, la volanul autoturismului s-ar fi aflat un bărbat, de 40 de ani, din Brăila, ce are exercitarea dreptului de a conduce suspendată”, a comunicat IPJ Brăila.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca joi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila cu propunere legală. În acest caz a fost deschis un dosar de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

