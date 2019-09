Răsturnare de situație în cazul celor doi frați care au încercat să se sinucidă aruncându-se de pe un bloc. Adevărul crunt a ieșit acum la iveală

Un bărbat de 38 de ani din Baia Mare a murit, iar fratele său este în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă, după ce au căzut de la etajul V al unui bloc de locuinţe. Se pare că unul dintre cei doi fraţi a dorit să îşi pună capăt zilelor din cauza datoriilor acumulate, iar cel mai mic a vrut să îl salveze, însă a căzut şi el în gol de la aproximativ 15 metri, scrie Adevărul.

Adrian şi Marius T. locuiau singuri în apartamentul părinţilor lor, decedaţi în urmă cu aproximativ trei ani. Din cauza datoriilor, cel mai mare dintre ei a decis să îşi pună capăt zilelor. „Îi cunosc pe amândoi din şcoala generală. Stăteau singuri de câţiva ani şi duminică mergeau în piaţă să vândă vechituri şi mărunţişuri. Nu ştiu, am rămas şocat. Când l-a scos afară pe cel care trăia am prins de targă ca să îi ajut şi am rămas şocat. Îi cunosc pe amândoi”, a declarat un vecin. „Umblau tot timpul împreună, doar ei doi. Niciodată nu îi vedeam cu altcineva”, a mai spus o vecină.