Românul care a reinventat un meşteşug vechi de sute de ani

"Eu vitraliul îl numesc un puzzle, de sticlă care după aceea se cositoreste. După ce s-a tăiat fieare bucată din ansamblu, se îmbracă cu foiţă de cupru fiecare bucata de sticlă", spune Eotvos Karoly.

Bărbatul a descoperit tehnica realizării vitraliilor în urmă cu 12 ani, iar de atunci s-a încăpăţânat să nu renunţe la îndeletnicirea migăloasă.

"Povestea mea a început în anul 2000 când am lucrat la un priten care a venit din Belgia şi m-a învăţat această tehnică a vitraliului, iar in 2002 m-am asociat cu un designer şi am deschis o firmă", spune artistul.

Este un meşteşug care a apărut în urmă cu sute de ani, pentru prima dată era folosit de călugări în biserici pentru a ilustra scenele biblice pe înţelesul tuturor credincioşilor.

"Vitraliile se fac în două feluri, cele traditionale, din anii 1800, când calugarii începeau să facă vitralii. A doua tehnică a vitraliului este cel în tehnica tiffany, care se face cam de 120 de ani, de celebrul bijuter Charles Tiffany, El a încercat metoda asta, să poată să se facă şi vitralii, nu numai plate, plane, ci si în curbura, în relief, cum ar fi celebrele lămpi Tiffany", spune bărbatul.

Pentru că numărul de comenzi nu este atât de mare pentru vitralii, artistul face şi bijuterii şi mici obiecte decorative din sticlă, pentru a-şi rotunji veniturile.

Deși principalii săi clienți sunt bisericile, comenzile venite de la persoane fizice sunt în creștere, în special din partea românilor plecaţi la muncă în străinătate şi care şi-au construit case în ţară.