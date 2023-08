"Nicio clipă nu m-am gândit că nu o să intervină". Rudele Alexandrei, tânăra însărcinată lăsată să moară în spitalul din Botoşani, la audieri la poliţie

Soţul, părinţii şi fratele Alexandrei, tânăra însărcinată din Botoşani care a fost lăsată să moară în spital, după ce timp de şapte ore nu i-au fost acordate îngrijiri medicale, au fost audiaţi astăzi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

La intrare, tatăl fetei a spus că speră doar ca vinovaţii să fie traşi la răspundere. Mama Alexandrei a povestit, devastată de durere, că în ziua de joi vorbise cu Alexandra care i-a spus că are puţină febră, motiv pentru care i-a rcomandat să ia un medicament pentru febră, dar şi pentru dureri.

Seara, când a vorbit cu aceasta, i-a spus despre sângerările genitale, moment în care mama, care este asistent medical la Spitalul Judeţean din Botoşani, i-a spus să meargă de urgenţă la spital. Tot timpul a crezut că este îngrijită bine.

Potrivit avocatei familiei, telefonul Alexandrei a fost ridicat de către anchetatori şi urmează să fie corelate toate mesajele date de Alexabdra către familie, dar şi către medici, pentru a se vedea cu exactitate momentul în care a fost trimis fiecare mesaj

Cazul este cercetat de către procurorii de la Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, iar în zilele următoare urmează să chemaţi la audieri şi ceilalţi implicaţi, precum să se efectueze şi o expertiză informatică asupra telefonului Alexandrei.

"Nicio clipă nu m-am gândit că nu o să intervină"

"Eu eram de gardă, puteam să mă duc peste medic, dar am zis nu îndrăznesc, pentru că noi pentru asta lucrăm, pentru asta muncim, ca să ajutăm oamenii. Deci nicio clipă nu m-am gândit că nu o să intervină, dar după ce am văzut mesajul "Nu am aer", nu a mai răspuns la telefon absolut nimeni. Atunci am plecat la maternitate. Toate asitentele şefe cu care colaboram, toate m-au asigurat: "Trebuie să vină medicul", a m[rturisit mama Alexandrei.