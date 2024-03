Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” din Galaţi are o sală nouă de spectacole | Proiectul "Trecutul are un nou viitor" a fost lansat de Consiliul Judeţean

Centrul Cultural "Dunărea de Jos" din Galaţi are, de astăzi, o sală nouă de spectacole, construită din fonduri europene. Proiectul "Trecutul are un nou viitor" a fost lansat de Consiliul Judeţean, în colaborare cu autorităţile din Republica Moldova. La rândul lor, acestea au reabilitat o veche moară cu aburi şi au dotat-o cu echipamente moderne.

Întregul proiect finanţat din fonduri europene este în valoare de peste un milion şi jumătate de euro. Din aceşti bani, peste un milion a fost folosit de Consiliul Judeţean Galaţi, pentru noua sală de spectacole de la Centrul Cultural "Dunărea de Jos". Restul banilor au ajuns în raionul Hînceşti, din Republica Moldova, unde a fost reabilitată şi dotată cu echipamente moderne Moara cu Aburi din comuna Mereşeni.

”Împreună cu partenerii noștri de la Hîncești am pus bazele unui proiect, un proiect transfronatlier. Trecutul are viitor, o denumire mai frumoasă nu cred că mai putea să primească, pentru că vorbim de cultura care are și trecut, și prezent, și viitor”, a declarat Costel Fotea – președinte Consiliul Județean Galați.

Noua sală are 154 de locuri. Aici vor putea fi organizate spectacolele copiilor de la Şcoala de Arte din cadrul centrului. Astfel ei îşi pot dezvolta pasiunea pentru actorie, canto, dans sau pentru muzica instrumentală.

”Peste o mie de copii, 18 discipline, evenimente pe care le vom organiza aici fiecare dintre prof are in componenta clasei peste 40 de copii asta inseamna ore deschise”, a declarat Viorel Sandu – director Centrul Cultural Dunărea de Jos.

Noua clădire are etaj şi mansardă, astfel că în noile spaţii create vor fi amenajate inclusiv săli de curs, cabine pentru artiştii centrului, un studio de înregistrări şi săli de expunere.