Scandal la o mănăstire ortodoxă din Ruscova. Enoriaşii s-au revoltat când au aflat că li se schimbă preotul

Scandal după slujbă, la Mănăstirea Ruscova, după ce enoriașii au aflat că preotul va fi schimbat.

Totul se pare că ar fi pornit încă de anul trecut, când starețul mănăstirii a dispărut fără urmă aproximativ 3-4 săptămâni, în timp în care el s-a și căsătorit fără să anunţe pe nimeni.

Abia atunci oamenii au aflat că nu vor mai avea preot în localitate. Astăzi cei de la Vicariatul Ortodox Ucrainean din Sighetu Marmației a trimis un preot acolo pentru a le explica oamenilor ce urmează să se întâmple în mănăstirea respectivă.

Oamenii însă nu au fost de acord cu un noul preot care ar urma să vină acolo şi susțin că totul s-ar rezuma la anumite sume de bani.

Punctul de vedere al Vicariatului Ortodox Ucrainean

"Doamne ajută! Ceea ce s-a spus până acum este trunchiat. Nu s-a dus niciun alt preot, ci am fost eu: protopopul ucraineana de Sighet! Am mers și am slujit la mănăstire personal cu scopul de a aduce la cunoștință tuturor, hotărârile care s-au luat de către Consistoriul Bisericesc pe seama fostului stareț, adică, a fost caterisit, scos din monahism cu interdicția de a purta haina monahală.

Hotărârile au fost nesocotite de fostul stareț, acesta revenind la mănăstire îmbrăcat în haine monahale cu două săptămâni în urmă. I s-a atras atenția și a plecat, dar nu frumos, ci cauzând tulburare.

Azi au fost câțiva simpatizanți de-ai lui cărora le-am explicat care este situația. În fața credincioșilor în Sf. Biserică, am dat explicații: fostul stareț este acum fratele Ioan Bocicorec, deci nu monah, nu preot, ci simplu mirean. Iar cine se face vinovat de toate acestea este el singur în urma abaterilor făcute.

De menționat este faptul că a avut timp de reflexie pentru derapajele lui, timp în care a fost trimis la o mănăstire, dar și de acolo a fugit înapoi la soția lui în Italia. În prezent Statutul lui este acela de om căsătorit. Este treaba lui ce va face în continuare....

Referitor la fratele preotului Gurie, nimeni nu îl scoate, el azi doar m-a suplinit pe mine, ca să pot eu explica la mănăstire, cum stau lucrurile. În opinia mea nu a fost scandal, ci doar doi trei simpatizanți care au vorbit mai apăsat.

Marea majoritate de oameni nu au mai stat și afară la discuțiii, înțelegând ceea ce le-am zis în Sf. Biserica" ne-a transmis protopop preot Petru Rahovan, reprezentant al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, Protopop al Protopopiatului Sighetu Marmației", transmite Vicariatului Ortodox Ucrainean.