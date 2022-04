Scandal la vârful poliţiei din Galaţi. Angajaţii au fost lăsaţi fără bani

Inspectorul şef adjunct al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, comisarul şef Daniel Miron şi încă cel puţin un coleg al acestuia sunt cercetaţi penal şi se pare că au fost puşi sub control judiciar.

Un şir lung de infracţiuni ar fi fost comise ani de zile chiar de ofiţeri din conducerea Inspectoratului Judetean de Poliţie Galaţi.

Totul a început cu plângerea făcută la MAI direct de unul dintre poliţişti

"Am făcut o petiţie către Ministerul de Interne având in vedere faotul că nu ni s-a acordat sporul de la 175 %, aşa cum prevedea cadrul legal şi ajunsesem în postura în care eram obligaţi să mintim în documente ca să nu spun să falsificăm, centralizatoarele precum că noi am recuperat acele ore dar în realitate nu erau recuperat", a spus Alin Marian Radu, ofiţerul reclamant, în exclusivitate pentru Antena 3.

Au trecut însă ani buni până când reclamaţia să se trasforme în dosar penal.

"Am dispus, în baza probelor administrate, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Miron Daniel, adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului Judeţean Galaţi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni în concurs real", a declarat Paula Tănase, procuror, Parchetul de pe lânga Curte de Apel Galaţi.

Este vorba despre peste 200 de cazuri instigare şi uz de fals şi de abuz în serviciu

Pe o perioadă de patrui ani, respectiv în perioada 2015 -2018, inculpatul Miron Daniel, ca adjunct al inspectorului şef al IPJ Galaţi, având in subordine directă Serviciul de Invesigaţii Criminale i-a determinat direct şi prin şeful Serviciului Investigaţii Criminale, pe subordonaţii săi să întocmească în fals centralizatoarele lunare prin atestarea ca fiind recuperate orele suplimentare efectuate de poliţişti", a adăugat Paula Tănase.

Sute de ore de muncă în teren nu au fost astfel plătite.

"Prin această manoperă, prin această modalitate, inculpatul a cauzat prejudicierea, cu sume substanţiale, prejudciarrea subordonaţilor săi, sumele fiind de ordinul zecilor de mii de lei", a mai precizat aceasta.

Alături de adjunctul şefului politiei judeţene este acuzat chiar şeful Servciullui Invesigatii Criminale, Nelu Surugiu. Ambii au refuzat să comenteze acuzaţiile.

IPJ Galaţi i-a suspendat pe durata anchetei penale.