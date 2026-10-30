Schimbări în circulația tramvaielor din București, în weekend. Primăria Capitalei anunță că o linie STB va fi suspendată

1 minut de citit Publicat la 11:29 30 Oct 2026 Modificat la 11:29 30 Oct 2026

Au loc lucrări de modernizare a intersecţiei Calea Rahovei-Şoseaua Progresul. Sursă foto: Facebook - PMB

Primăria Municipiului București (PMB) anunță că intersecţia Calea Rahovei - Şoseaua Progresul va fi modernizată, iar lucrările vizează schimbarea căii de rulare a tramvaielor şi refacerea carosabilului care este plin de gropi. Astfel, potrivit instituției, mai multe trasee STB vor fi modificate în acest weekend.

Muncitorii STB au început lucrul de joi, urmând să se acţioneze şi în weekend, astfel încât intervenţia să se finalizeze până pe 1 noiembrie.

„Traseele liniilor de tramvai 1, 10, 23, 25 şi 32 vor fi modificate, iar linia 47 va fi suspendată. Preluarea călătorilor din zonă va fi asigurată de două linii navetă de autobuz, 610 şi 632”, anunță PMB, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Linia de tramvai 1 va funcţiona între terminalele "Romprim" şi "Ghencea", linia de tramvai 10 - între terminalele "Romprim" şi "Piaţa Unirii".

Pentru preluarea călătorilor de pe tronsonul afectat va fi înfiinţată linia navetă 610, care va funcţiona între terminalul "Şura Mare" şi intersecţia Strada Progresului - Calea 13 Septembrie.

Linia de tramvai 23 va funcţiona între staţia "Piaţa Vitan" şi "Faur". Linia de tramvai 25 va funcţiona între terminalele "Depoul Alexandria" şi "Depoul Militari".

Linia de tramvai 32 va funcţiona între terminalele "Depoul Alexandria" şi "Ghencea". Pentru preluarea călătorilor de pe tronsonul afectat, va fi înfiinţată linia navetă 632, care va funcţiona între staţia "Şos. Progresului" şi "Piaţa Unirii 2".

Linia de tramvai 47 va fi suspendată. Totodată, va fi suplimentată capacitatea de transport pentru liniile de tramvai 5, 7, 11 şi 27.

Potrivit instituției, de luni, transportul în comun va reveni la normal.