Șeful DGASPC Bacău vorbește, după ce mașina sa și alte nouă autoturisme ale instituției au fost incendiate: "Nu mi-e teamă de nimic"

Sunt două anchete în curs după ce, în luna septembrie, zece mașini ale Direcției pentru Protecția Copilului Bacău, printre care și cea a directorului Cristian Codreanu au fost incendiate. Acesta a spus astăzi, la Antena 3 CNN, că nu se va lăsa intimidat.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În luna septembrie, au existat două incendii, în două săptămâni, în care au ars 10 autoturisme ale Direcției pentru Protecția Copilului Bacău, printre care și mașina de serviciu a șefului instituției, Cristian Codreanu, care a ars în fața blocului în care acesta locuiește. Celelalte nouă au fost incendiate în curtea DGASPC Bacău.

"Înainte de toată această situație creată nu am pățit nimic de genul acesta. Eu, odată cu venirea în această instituție, acum un an de zile, am încercat o reorganizare generală, fiind vorba de 2000 de angajați. Am făcut în două etape acest lucru. Prima etapă a fost anul trecut în luna octombrie, când am restructurat 141 de posturi. A doua etapă chiar în momentele acestea se desfășoară, când vom restructura încă 126 de posturi.

Posibil să fie pe fondul acestor nemulțumiri. Cauzele pot fi diverse, pentru că am luat diverse măsuri în cadrul instituției, nu neapărat de natură să afecteze personalul, ci și de natură economică. Pistele sunt multe.

Activitatea se desfășoară normal în cadrul instituției. Nu mi-e teamă de nimic, voi continua activitatea pe care am început-o la Bacău. Nu am nicio teamă de nimeni, voi merge mai departe cu siguranță.", a precizat Cristian Codreanu, la Antena 3 CNN.

Nouă maşini ale DGASPC Bacău s-au făcut scrum, după un incendiu izbucnit în curtea instituţiei

Nouă mașini au ars, în noaptea de 15 spre 16 septembrie, în Bacău. Opt au fost incendiate, iar a noua a fost afectată de flăcări. Mașinile care au ars ar fi aparținut DGASPC Bacău.

"Sunt parcate în curtea DGASPC peste noapte. Nu știm cauzele, lăsăm organele de anchetă să stabilească", a declarat Codreanu, la acel moment, pentru Ziarul de Bacău.