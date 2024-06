Un șofer a murit, după ce s-a aruncat de la volanul camionului de gunoi rămas fără frâne / sursă foto: Antena 3 CNN

Tragedia a avut loc în cursul zilei de ieri, în localitatea Călinești, din județul Maramureș. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a recurs la acest gest, după ce camionul ar fi rămas fără frâne. Alte două persoane au fost rănite în urma accidentului și au fost transportate la spital.

Oamenii din zonă spun că au auzit un zgomot puternic. Cum autoturismul nu a mai putut fi controlat, s-a izbit puternic de gardul unei gospodării.

„S-a auzit o bubuitură foarte puternică și s-a auzit o voce de bărbat când a zis că 'acum murim'. Când am deschis ușa de la dormitor ca să ies afară, am văzut că mașina încă mergea, era ușa deschisă de pe partea șoferului și erau luminile de la mașină acolo sus și când am văzut că a intrat, am început să stric după soțul: 'haide că a intrat aici mașina de la gunoaie la noi în curte'.

A sunat să vină smurdul și noi am găsit pe ceilalți doi care erau în mașină și nu am găsit șoferul”, spune proprietara.

În urma evenimentului rutier, un pasager din autoutilitară a suferit vătămări corporale, iar din păcate conducătorul auto a decedat.

În mașina de gunoi era șoferul și doi încărcători. Cei doi dormeau când a avut loc accidentul. Ei au fost răniți, dar nu grav.

Administratorul firmei de salubrizare neagă ideea potrivit căreia camionul a rămas fără frâne.

„A fost inspectorul de la ITP și a verificat toată mașina acolo”, spune Vasile Bârsan, administrator firmă de salubrizare.

În paralel, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă fac verificări în acest caz.

„Motivele care au determinat incidentul o să încercăm să le elucidăm mai târziu, după ce se va face și o expertiză tehnică asupra mașinii”, a declarat Mircea Oanea, inspector ITM Maramureș.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc accident.