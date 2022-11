Un şofer din Vaslui a fost trezit din somn de poliţişti şi încătuşat pe loc, după ce a adormit la volan, cu motorul maşinii pornit

Un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Vaslui a fost trezit de poliţişti, după ce a adormit la volanul maşinii cu care făcuse accident.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Polițiștii Biroului Rutier Vaslui, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, au fost sesizați, prin numărul unic de urgenţă 112, despre faptul că, pe o stradă din municipiul Vaslui, șoferul unui autoturism a oprit pe partea carosabilă și pare că se află sub influența alcoolului.

Autoturismul era oprit pe partea carosabilă, cu motorul pornit și acroșase un palet cu materiale de construcții, depozitat pe trotuarul părții carosabile.

Întrucât conducătorul autoturismului dormea în momentul depistării și emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1.18 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui, în vederea recoltării de probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat, polițiștii Biroului Rutier Vaslui l-au reținut pe bărbat, pe o perioadă de 24 ore.

Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii rutieri vasluieni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării activității infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe".