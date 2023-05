”Băiatul de 21 de ani a spus că fie mor eu, fie murim toți 3 și a început a accelera!” Adolescentul care a scăpat cu zile în urma carnagiului de la Șcheia rupe tăcerea

În urma tragediei, mai mulți oameni au susținut că, de fapt, Ștefănel Andrei Lorenț ar fi fost cel care a condus mașina în momentul producerii accidentului. Însă tânărul a făcut mărturisiri halucinante.

Băiatul are 17 ani și este elev în clasa a XI la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Pașcani.

”Ne-am urcat în mașină. Am plecat la PECO. Am alimentat de 20 de lei și am cumpărat 3 beri la sticlă. La omul care era la PECO i-a lăsat 10 lei bacșiș și i-a spus să nu zică la nimeni că el este un pic băut la volan. Andrei Iulian Alexa (n.r. – băiatul de 21 de ani care a murit) era la volan. Nu avea permis, dar s-a urcat. Portiera stângă la mașină nu se deschidea, fiind doar două scaune.

El era la volan, eu eram pe locul din dreapta și cumva între scaune, dar în spate era Edi (n.r. – băiatul de 15 ani care a decedat). După ce am plecat de la PECO și am făcut niște curbe, băiatul de 21 de ani a spus că fie mor eu, fie murim toți 3 și a început a accelera. El a vrut să se omoare. Când s-a izbit în capul de pod, Edi atât a spus: ”Văleu”. Apoi a murit. Îmi pare rău. Erau băieți buni și prietenii mei. Ne ajutam mereu, dar nu știu ce s-a întâmplat cu Iulian. El era un băiat liniștit.

Am înțeles că de vreo săptămână se tot certa cu iubita lui care avea să-i devină soție. Nouă și prin sat a spus: !Acum umblu murdar, dar de luni voi fi în costum”. Eu acum iau calmante. Închid ochii și aud și văd doar asta”, a povestit Ștefănel Andrei Lorenț pentru bzi.ro.