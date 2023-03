Un tânăr IT-ist din Iaşi şi-a făcut arborele genealogic şi a aflat că este rudă cu Ştefan cel Mare

Un tânăr IT-ist din Iaşi, în vârstă de 32 de ani, s-a documentat timp de patru ani pentru a-şi face arborele genealogic şi a aflat astfel că este rudă cu domnitorul Ştefan cel Mare.

Sursa foto: Agerpres Foto

Daniel, tânărul din Iaşi, a reuşit ca în cei patru ani de documentare să ajungă la rude care au trăit în anul 1260. În tot acest timp, tânărul a străbătut cimitire şi a analizat un număr uriaşe de documente aflate încă în arhive.

Până în prezent, tânărul a descoperit cinci mii de persoane cu care este rudă, pornind de la familia tatălui şi cea a mamei sale.

"Am început cu paşi mici, cu diverse poveşti care tot apăreau la diferite mese în familie şi am ajuns să umblu prin cimitire uitate de oameni şi să caut în arhivele naţionale diferite documente. Şi am ajuns la un arbore genealogic de 5.000 de persoane. E important de ştiut că oricine poate face asta, este dreptul nostru", a declarat tânărul pentru jurnaliştii de la adevarul.ro.

Mai mult decât atât, Daniel a avut parte de o mulţime de surprize pe măsură ce descoperea tot mai mulţi membri ai familiei notaţi în arborele genealogic.

"Am descoperit strămoşii de pe linia maramureşeană a familiei. Sunt descendenţi din voievozii Ţării Maramureşului. O să numesc câţiva: Ştefan I, Ştefan al II-lea, Voievodul Maramureşului, Iuga, care şi el a fost voievod al Ţării Maramureşului, adică fratele lui Bogdan I Descălecătorul. Deci, oarecum, am răspuns unor prieteni care spuneau în joacă: Te pomeneşti că eşti rudă cu Ştefan cel Mare. Da, acum le pot răspunde. Sunt rudă cu Ştefan cel Mare", a mai explicat tânărul din Iaşi.