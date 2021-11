Otilia, o tânără din Alba Iulia, a murit înainte să-și strângă în brațe bebelușul. ”Drum lin spre cer, Otilia mea dragă!”

Otilia era însărcinată în momentul în care a fost depistată cu COVID-19.

Boala a avansat gradual, iar ea a avut nevoie de o operație și de transfuzii de sânge.

A fost internată pe secția ATI.

Pentru că situația nu se îmbunătățea, medicii au decis să realizeze nașterea prematur.

Din păcate, Otilia a murit și nu a mai apucat să își strângă în brațe bebelușul nou-născut.

Mesajele de condoleanțe nu au întârziat să apară, tânăra lăsând un gol imens în inimile apropiaților.

”Dumnezeu să te odihneasca in pace draga noastra prietena!

Cuvintele sunt de prisos si orice am spune sau am vrea sa facem acum pentru tine este prea tarziu! Durerea pe care ai suferit-o tu nu ti-o mai putem lua,nu te mai putem aduce inapoi…de ce ai plecat atat de repede dintre noi ne intrebam cu totii?! De fiecare data cand plecam de la tine gandurile ne erau: “ sa ne revedem cu bine” dar, se pare ca nu ne-am mai revazut si nu ne vom mai revedea in aceasta viata! Ai zis ca ma vei anunta cand revii din spital…am asteptat,am sperat si inca as vrea sa sper ca ceea ce am auzit e doar un cosmar!

Am impartit acelas sandwich, aceleasi trairi si amintiri…nu pot sa cred ca nu mai esti!

Te vom iubii mereu…noi toti cei dragi tie!”.

”Drum lin spre cer, Otilia mea draga!”, a scris un al apropiat al Otiliei.

