Apelul disperat al unei mame, al cărei fiu a fost grav rănit de un jetski, pe o plajă din Eforie Nord

Incidentul a avut loc pe plaja de la Belona din Eforie Nord, acolo unde doi tineri, care se aflau pe o saltea gonflabilă, au fost spulberați de un jetski.

Incidentul s-a petrecut vineri şi a fost relatat de mama uneia dintre victime pe Facebook.

”L.E./Lămurire: este vorba despre fiul meu şi prietena lui! S-a întâmplat pe plaja de la Belona/Eforie Nord, pe 11 august 2023.

2 tineri (un băiat şi o fată) care se plimbau pe salteaua gonflabilă trasă de un jetski au fost spulberați de un alt jetski.

Ca urmare unul dintre cei doi tineri este internat la Spitalul Județean după un traumatism cu coaste fracturate şi hemopneumotorax operat în curs de drenare.

Îi rog frumos pe toți cei care au imagini cu incidentul să mă contacteze în privat. Distribuiți pe cât de mult posibil. Este cel puţin straniu că nimeni nu este interesat să facă public un incident de o asemenea gravitate, a precizat Oana Melinte Moraru pe pagina sa de Facebook.

Potrivit jurnaliștilor de la focuspress.ro cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța și reprezentanții ISU Dobrogea au precizat că nu au fost solicitați să intervină la acest caz.

Postarea femeii a produs indignare şi în rândul internauţilor care au relatat întâmplări similare.

"Se dau autorizații foarte ușor şi foarte multe... Personal complet neinstruit. Eu personal am fost la un pas de tragedie în Mamaia, acum câțiva ani. Înnotam liniștit aproape de un loc de lansare skijeturi, cu mult până în zona de geamanduri. Pur şi simplu a plecat un skijet şi a cotit, nu a luat-o perpendicular cu plajă. Dacă nu mă scufundam în ultima clipa, mă lovea direct în cap. Am făcut scandal, şi-au cerut scuze, am încercat să fac sesizare şi la un echipaj de poliţie, dar m-au trimis să fac sesizare cred că la primărie! Nu-mi mai aduc exact aminte dar am renunțat, m-am bucurat ca sunt bine..", spune un bărbat.

"Teoretic, ar fi trebuit echipajul de pe salvare, la spital să cheme politia...că la orice accident", mai spune cineva.