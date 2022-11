O turmă de oi din China se învârte în cerc de cel puţin 12 zile

Sute de oi se învârt în cerc de pe patru noiembrie, într-o regiune din nordul Chinei.

Sursa foto: Hepta

Turma se mișcă încontinuu, în sensul acelor de ceasornic, formând un cerc aprope perfect.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale propietarei şi au fost postate pe Twitter.

Miao a susținut că „spectacolul” a pornit atunci când doar animalele care se aflau în țarcul cu numărul 13 au început să se comporte bizar, deşi în fermă sunt 34 de țarcuri.

Comportamentul oilor ar putea fi cauzat de o boală bacteriană numită Listerioză, spun medicii veterinari.

„Inițial, animalele afectate sunt deprimate și dezorientate. Se pot ascunde în colțuri, se pot sprijini de obiecte sau se pot învârti în cerc.

În mod obișnuit, focarele apar ca urmare a silozului stricat sau de calitate scăzută. La oi și capre, totuși, moartea are loc de obicei în 24-48 de ore de la observarea simptomelor, potrivit The New York Post.