Un bărbat din Giurgiu a ieșit să se plimbe cu un detector de metale și a descoperit un tezaur. Povestea senzațională a lui Marius

Marius Mangeac, arheolog amator din Giurgiu, a descoperit 1.469 de monede romane din argint FOTO: Facebook/ Bebe (Marius) Mangeac

O zi obișnuită de primăvară a devenit rapid una extraordinară pentru un bărbat din Giurgiu, pasionat de natură și de arheologie, când detectorul lui de metale l-a anunțat că a descoperit ceva ce s-a dovedit a fi o comoară de artefacte antice.

Marius Mangeac a devenit cunoscut chiar și în presa de peste ocean cu descoperirea lui. Mai exact, el a găsit un adevărat tezaur de monede pe un câmp lângă Letca Veche, județul Giurgiu.

La sfârșitul lunii aprilie, Marius Mangeac a povestit pe un grup de Facebook al arheologilor amatori, că a găsit monedele „într-o sâmbătă frumoasă, care nu prevestea nimic din ceea ce urma să se întâmple”.

„Mi-am luat detectorul și am ieșit singur, așa cum fac adesea, pentru mișcare și relaxare pe câmpuri și în păduri”, a scris el în postare.

„Nu credeam că această zi mă va surprinde și mă va aduce față în față cu istoria”. Dar, brusc, detectorul său de metale a început să piuie și în scurt timp bărbatul se afla în fața unei comori de 1.469 de monede romane.

Văzând denarii de argint, Mangeac a spus că inima îi „bătea destul de tare”. „Chiar m-am gândit să mă ciupesc ca să mă asigur că nu visez”, a mărturisit pasionatul de detectoare.

Iată textul integral postat de Marius Mangeac: „O frumoasă zi de sâmbătă care nu prevestea nimic din ce va urma. Mi-am luat detectorul și am plecat singur, așa cum fac de multe ori, pentru mișcare și ca să mă relaxez pe câmpuri și prin păduri. Nu credeam că ziua asta îmi va produce o surpriză care o să mă pună față în față cu istoria. 1469 de monede romane (denari din argint), am reușit să recuperez din locul unde detectorul mi-a arătat un semnal puternic. Simțeam cum inima îmi bate destul de tare și chiar m-am gândit să mă ciupesc că să mă conving că nu sunt într-un vis. Oare cui au aparținut și pentru ce erau destinate aceste monede? Astăzi, după două zile în care am făcut poze la fiecare monedă în parte, am reușit să le predau la primăria pe raza căreia le-am găsit. Sper că într-o zi să merg cu copilul la muzeu unde să-i explic cum am avut norocul să descopăr o pagină de istorie a poporului nostru”.

Mangeac a estimat pentru Fox News Digital că monedele au cel puțin 2.000 de ani vechime.

Descoperirea lui vine la câteva săptămâni după ce alte persoane cu detectoare de metale au găsit o comoară antică în comuna Breaza.