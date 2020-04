Un grup de 30 de persoane, angajaţi ai vaselor de croazieră, blocaţi în vama Nădlac: ''Am stat în carantină într-un hotel din Italia. Aici suntem călcaţi în picioare!''

''Vasele noastre de croazieră ne-au asigurat transportul, aşa cum este pe contract. Am avut asigurate trei autobuze pentru 30 de persoane. Fiecare autobuz cu câte zece persoane, pentru a putea menţine acea distanţă recomandată, să nu ne infectăm în cazul în care cineva ar fi avut virusul.

Oricum, nouă ni s-au făcut teste, am stat în carantină, de pe data de 24 martie până pe data de 5 aprilie. Am stat în carantină într-un hotel din Italia. De la acel hotel nu am putut să ieşim din camere. Am ieşit toţi negativ şi ne-au trimis direct acasă cu acele autobuze.

Am ajuns la ora 7 dimineaţa şi ni s-a spus că trebuie să mergem din nou la carantină şi în România. Ei ştiau că noi vom veni, aveau acea listă cu noi toţi. Când am ajuns nu era niciun fel de transportat asigurat pentru noi de ISU.

Am aşteptat trei-patru ore până a venit primul microbuz cu un spaţiu de 15 persoane şi au băgat 15 persoane, plus bagaje. Noi avem foarte multe bagaje pentru că venim din contracte foarte lungi, de şase luni pe vase. Erau acei oameni cu bagajele şi peste ei. Bagaje care au stat pe jos, în mizerie. Restul care am rămas, aşteptăm următorul microbuz care nu se ştie unde va veni.

Şi ne va duce doar până la graniţa următoare de judeţ, unde se va întâmpla acelaşi procedeu. Ca să înţelegeţi cât de frustrant este pentru noi, ajunşi la graniţa română, am fost pur şi simplu ignoraţi şi luaţi în batjocură. Am plecat din Italia în condiţii foarte ok, au fost schimbate autobuzele la fiecare graniţă până am ajuns la graniţa cu românii. Aici pur şi simplu am fost călcaţi în picioare'', a adăugat un bărbat care face parte din grupul celor 30 de persoane blocate la punctul de trecere a frontierei.

Nici măcar toalete nu sunt! Nu este un grup sanitar, nu avem unde să ne spălăm pe mâini. Pentru noi fetele a fost îngrozitor, pentru toată lumea'', a spus Ioana Alina Neagoe.

