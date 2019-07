Vremea pentru săptămâna viitoare. Secetă extremă pe alocuri, temperaturile pot ajunge la 36 de grade

VREMEA. Seceta pedologică moderată, puternică şi chiar extremă se va semnala în următoarea săptămână în sud-est şi local în nordul, centrul, estul şi vestul ţării, arată prognoza agrometeorologică valabilă pentru perioada 19 - 25 iulie, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



VREMEA. "În cultura neirigată de porumb, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare şi apropiate de optim, pe aproape întreg teritoriul. Deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată, puternică şi extremă) se vor înregistra în sud-estul şi local în nordul, centrul, estul şi vestul ţării", arată prognoza.



VREMEA. În acest context, procesele de coacere şi maturare la speciile de toamnă, precum şi cele de creştere şi dezvoltare la culturile prăşitoare se vor desfăşura pe ansamblu normal în cea mai mare parte a ţării şi mai intens în zonele de câmpie şi pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului.



VREMEA. "În zilele cele mai calde, cu temperaturi maxime ale aerului situate peste pragurile biologice critice de rezistenţă (30...32°C) a plantelor se va semnala fenomenul de ofilire temporară şi răsucire a frunzelor în orele de amiază, uscarea prematură a frunzelor bazale la culturile prăşitoare, îndeosebi pe arealele agricole cu deficite ridicate de apă în sol", se arată în prognoză.



VREMEA. Cultura de grâu de toamnă semănată tardiv îşi va definitiva maturitatea ceară (100%), continuându-se maturitatea deplină (10-100%) şi recoltarea. De asemenea, la speciile înfiinţate în epoca optimă va fi posibilă finalizarea lucrărilor de recoltare în majoritatea regiunilor agricole.



VREMEA. Floarea-soarelui va înregistra predominant fazele de înflorire (30-100%) şi maturitate ceară (10-100%), în cea mai mare parte a zonelor de cultură.



VREMEA. Sub aspect fenologic, porumbul îşi va definitiva apariţia paniculului (90-100%), aflându-se la înflorire şi mătăsire (10-100%), precum şi maturitatea în lapte (10-50%) la hibrizii timpurii şi extratimpurii. La sfecla de zahăr se vor semnala fazele de dezvoltare a aparatului foliar (70-100%) şi alungirea/îngroşarea axei hipocotile (40-100%).



VREMEA. Cartoful pentru consum va parcurge înflorirea (75-100%), creşterea tuberculilor şi veştejirea vrejilor (10-100%).



VREMEA. În aproape toate plantaţiile, pomii fructiferi se vor afla predominant la creşterea/coacerea rodului şi dezvoltarea mugurelui terminal. Totodată, la soiurile de sâmburoase (cais, piersic, prun) se vor continua lucrările de recoltare.



Agrometeorologii precizează că la viţa de vie se vor înregistra fazele de creştere şi dezvoltare a boabelor, în majoritatea podgoriilor.



VREMEA. Pe ansamblu, lucrările agricole specifice campaniei de vară se vor desfăşura în condiţii relativ bune.



VREMEA. Sub aspect termic, temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 17 - 30 grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 6 grade Celsius, pe întreg teritoriul agricol. Temperatura minimă a aerului se va încadra între 10 - 23 de grade Celsius, în toate zonele de cultură, iar cea maximă va oscila între 23 - 36 grade Celsius, la nivelul întregii ţări.



VREMEA. Sub aspect pluviometric, se întrevăd ploi locale cu caracter de aversă, dar şi torenţiale, însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului în majoritatea regiunilor, iar izolat vor fi condiţii de producere a grindinei. De asemenea, cantităţile de apă prognozate pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.