LOTO 6/49. Avem numerele extrase duminică, 7 ianuarie 2018, de Sfântul Ion

LOTO 6 din 49 din 7 ianuarie 2018. 4, 12, 5, 19, 33, 2

Joker din 7 ianuarie 2018. 42, 8, 1, 41, 2, +19

Loto 5 din 40 din 7 ianuarie 2018. 37, 27, 29, 18, 22, 7

Noroc 9 0 9 7 6 1 7

Super Noroc 0 4 0 3 5 3

Noroc Plus 8 6 9 3 4 2

LOTO 6 din 49.

Report de peste 3 milioane de euro la Joker si de peste 1,1 milioane de euro la Loto 6/49

Duminica, 7 ianuarie, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de castiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei (aproximativ 260.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 7.400 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.800 de lei (peste 5.300 de euro) iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 99.600 de lei (peste 21.500 de euro).