LOTO 6/49. Numerele extrase duminică 27 octombrie 2019. Numere NEOBIȘNUITE la LOTO 6/49

LOTO 6 din 49 din 27 octombrie 2019. 44, 9, 41, 1, 49, 5

Loto 5 din 40 din 27 octombrie 2019. 39, 1, 19, 34, 26, 14

Joker din XX 27 octombrie 2019. 35, 17, 4, 42, 31 +9

Noroc 9 3 7 2 6 3 8

Super Noroc 9 8 3 8 5 6

Noroc Plus 6 1 1 1 4 6

LOTO. Duminică, 27 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 15.825 de castiguri în valoare totală de 1.326.501,64 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,34 milioane de lei (aproximativ 2,60 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,5 milioane de lei (peste 316.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 17,73 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro), iar la Noroc Plus, a ramas in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 47.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 63.500 lei, iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 88.500 de lei (peste 18.600 de euro).

La tragerea Joker de joi, 24 octombrie 2019, s-a castigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 401.043,75 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 19-022 din localiattea Balan, judetul Harghita și a fost completat cu 2 variante simple la Joker. Pe langa premiul de categoria a II-a, jucatorul norocos a mai castigat, pe acelasi bilet, si un premiu de categoaria a VII-a, valoarea totala a castigului fiind de 401.080,91 lei, pretul biletului fiind doar de 10,50 lei.

Tot la tragerea Joker de joi, 24 octombrie 2019, s-a castigat premiul de categoria a III-a, in valoare de 80.279,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 71-022 din Bucuresti, sector 1 și a fost completat cu 2 variante simple la Joker.