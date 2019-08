LOTO 6/49. Numerele extrase joi 22 august 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 22 august 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Loto 5 din 40 din 22 august 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Joker din 22 august 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Super Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Plus Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Joi, 22 august 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 august 2019, Loteria Romana a acordat 22.767 de castiguri, in valoare totala de 1.311.736,72 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 4 milioane lei(peste 844.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,88 milioane lei (peste 610.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,37 milioane lei (peste 3 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 19.300 de lei, in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 34.600 lei.

La extragerea Loto 5/40 de duminica, 18 august 2019, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 106.856,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-136 din jud. Iasi si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

La Joker, la extragerea de duminica, 18 august, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 42.558,27 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 02-033 din Arad si a fost completat cu o combinata de 9 numere (126 de variante) la Joker si o varianta la Noroc Plus. Pe langa castigul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si 20 de castiguri de categoria a IV-a si 60 de castiguri de categoria a VI-a, valoarea totala a premiului obtinut fiind de 49.728,67 lei. Cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la agentia 76-067 din sectorul 6, Bucuresti si a fost completat cu doua variante simple la Joker.