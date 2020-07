Loto 6 din 49. Rezultate extragere loto duminică, 5 iulie. Anunț de ultimă oră de la Loteria Română

LOTO 6 din 49 din 5 iulie 2020. Numerele în curând pe antena3.ro

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,52 milioane lei (peste 728.700 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,24 milioane lei (peste 464.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,5 milioane lei (peste 1,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a a aceluiasi joc se inregistreaza un report in valoare de peste 99.900 de lei (peste 20.600 de euro). La Noroc Plus avem un report la categoria I in valoare de peste 9000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 220 000 de euro). La categoria I a jocului Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 78.600 de lei (peste 16.000 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 2 iulie a.c., la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 101.763,30 lei fiecare. Un bilet a fost jucat la o agentie din Calarasi si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si 2 variante la Super Noroc, iar cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.