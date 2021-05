Ministrul Bode, despre petrecerea dată în cinstea lui Orban: "Eu nu pot să definesc această întâlnire ca o petrecere"

Deşi România se află în continuare în stare de alertă şi petrecerile sunt interzise, preşedintele PNL a fost surprins alături de peste 30 de colegi care nu respectau regulile impuse în pandemie.

Ludovic Orban a fost sărbătorit de colegii săi într-un birou, unde participanţii nu au purtat mască de protecţie.

Ministrul Lucian Bode a vorbit despre petrecerea aniversară a lui Ludovic Orban şi a explicat de ce consideră că respectiva adunare de ieri nu a fost o petrecere.

"Am văzut declaraţiile domnului preşedinte Ludovic Orban. Am văzut şi ce aţi prezentat dumneavoastră, întrunire, petrecere. Eu am înţeles ce au înţeles majoritatea românilor. Ieri a fost ziua de naştere a dommului preşedinte Ludovic Orban şi anumiţi colegi au considerat important, să vină să îi spună La mulţi ani. Nu a fost nicio petrecere, aşa cum aţi spus. Eu nu pot să definesc această întâlnire ca o petrecere. Întrebat dacă s-au respectat regulile impuse de pandemie, Lucian Bode a răspuns:

Regulile, într-o astfel de activitate pot fi verificate dacă s-au respectat apelând la mai multe mijloace.

Ministerul de Interne nu aplică sancţiuni doar pe baza imaginilor

1. Verifici imaginile. 2. Iei declaraţii la participanţi. Niciodată, structurile Ministerului Afacerilor Interne, nu au aplicat o sancţiune, doar pe baza unor imagini apărute în spaţiul public.

Domnia sa v-a explicat foarte clar, că în momentul în care a aflat în sala respectivă, le-a cerut celor care erau prezenţi, să poarte masca.

"Domnia sa v-a explicat foarte clar, că în momentul în care a aflat în sala respectivă, le-a cerut celor care erau prezenţi, să poarte masca", a precizat ministrul de Interne.

Întrebat dacă petrecera a fost una legală, Lucian Bode a răspuns:

"Eu consider că nu a fost o petrecere"

Eu le transmit românilor, ce le transmit şi celor care au fost ieri în sala respectivă. Pandemia nu s-a terminat. Măsuriile de relaxare pe care noi le-am luat, Guvernul României le-a luat gradual, le-a luat, tocmai, uitându-se pe deoparte la faptul că, numărul de persoane imunizate este unul corespunzător. Faptul că numărul de cazuri noi -infectaţi COVID-19, scade în fiecare zi, dar pandemia nu s-a terminat", a precizat miercuri, Lucian Bode.

De asemenea, ministrul Bode a adăugat că la petrecerea de anul trecut a lui Ludovic Orban, a decis din proprie iniţiativă să platească amenda în urma prezenţei sale la respectivul eveniment festiv.

