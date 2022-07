160 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne. Lucian Bode a premiat poliţiştii şi pompierii care şi-au riscat viaţa în misiuni periculoase

La aniversarea celor 160 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne, ministrul Lucian Bode a continuat tradiţia şi a premiat astăzi performanţele angajaţilor MAI.

Mărturiile emoţionante ale poţiştilor eroi care au salvat vieţi

Adjunct de poliţie Tătaru Ionuţ Daniel, de la secţia 21 din Bucureşti, a participat la operaţiunea de salvare a unei persoane care s-a aruncat în Lacul Morii.

Era 2 aprilie când tânărul poliţist, alături de alţi doi colegi, ajungea la locul indicat de un martor, pe malul Lacului Morii.

Deşi afară era frig şi apa avea doar câteva grade, agentul şi-a dat jos uniforma şi a sărit să-l salveze pe bărbatul care se îneca.

"Am intrat în apă şi am încercat să-l salvăm pe om. Am reușit să trag persoana respectivă la mal. După ce am tras-o la mal, colegii au preluat-o şi am procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare. Aceasta a plecat în stare stabilă la spital", a spus Daniel Tătaru, agent Secția 21.

Şi adjunctul poliţiei Mioveni a trecut printr-o experienţă asemănătoare. Pe 5 mai, comisarul şef Dragoş Tinca a sărit în râul Argeş, unde doi elevi fuseseră luaţi de curenţii puternici, fiind la un pas de înec.

"A fost nevoie să intervin şi să mă duc până la el, în mijlocul albiei. În acele momente am simtit mai puţină emoție, teamă. Am simţit nevoia de a face ceva pt el, sa-l ajut, pentru că era într-o situație disperată. Cand am ajuns în apă, mai era şi al doilea care încerca să îl susţină, pentru că primul deja obosise destul de mult. Nu se ştie cât mai puteau rezista", a declarat cms. şef Dragoş Tinca, adj Poliţia Mioveni.

Sunt cazuri care mai spală din imaginea Poliţiei Române, într-o perioadă în care capul de afiş îl ţine scandalul de la Târgovişte, unde cinci poliţişti au fost bătuţi în stradă la o înmormântare.

La 160 de ani de la înfiinţarea Ministerului Afacerilor Interne, au primit diplome şi embleme de onoare şi sportivii David Popovici, Robert Glinţă şi Ancuţa Bodnar, toţi trei legitimaţi la Clubul Sportiv Dinamo.

Mesajul transmis de Lucian Bode, la 160 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne

"Un moment cu o simbolistică aparte pentru toți cei care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne și, în egală măsură, pentru întreaga societate în slujba căreia acționează structurile noastre.

Mesajul zilei de astăzi este despre unitate, performanță, responsabilitate și tradiție, despre respectul pentru parcursul istoric al Ministerului Afacerilor Interne.

România are nevoie de instituții puternice și credibile, mai ales acum, în contextul internațional agitat pe care îl traversăm. Puterea MAI stă în diversitatea misiunilor îndeplinite cu succes și în profesionalismul angajaților.

Continuând tradiția celorlalte ediții ale Zilei Ministerului Afacerilor Interne, am premiat în cadrul ceremoniei de astăzi performanța, iar exemplul acestor angajați îmi doresc să fie urmat de cât mai mulți dintre colegii lor.

Totodată, în spiritul istoriei Ministerului Afacerilor Interne am decis ca, începând din acest an, Aparatul central să aibă propriul drapel. Este un element care individualizează această structură și îmi doresc, totodată, să aibă și un rol catalizator și de responsabilizare a celor care fac parte din ea.

Le mulțumesc pentru prezență și pentru mesajele de susținere adresate cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne domnului Prim –Ministru Nicolae Ciucă și domnului Consilier prezidențial Ion Oprișor care a dat citire mesajului Președintelui României, domnul Klaus Iohannis.

Îi felicit pentru activitatea desfășurată, pe toți angajații MAI și le doresc putere de muncă și ambiție – atât de necesare pentru atingerea obiectivelor de modernizare și dezvoltare instituțională asumate împreună!

La mulți ani și succes pe mai departe tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne", a scris Lucian Bode, joi, într-o postare pe Facebook.