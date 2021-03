Lucian Bode: ”Urmele de pe corpul victimei de la Onești provin de la muniție neletală!”

”Vom vedea exact ce tip de muniție s-a utilizat, câte gloanțe, muniție letală au fost trase, câte cu muniție neletală. Ați văzut și m-ați întrebat de acele urme de pe corpul uneia dintre victime. Erau urme de la muniție neletală și pot să vă spun că s-au tras 2 cartușe, fiecare cartuș are în compoziție 15 bile de cauciuc.

Din ancheta va rezulta exact poziția de tragere, unde era agresorul, criminalul, unde era victima”, a declarat Lucian Bode.

Fratele lui Silviu, electricianul de 36 de ani, a fost primul care a susținut că fratele lui a fost, de fapt, împușcat, dar nu poate dovedi acest lucru.

”Erau urme ca de la un pistol cu gloanțe de cauciuc. Imediat după ce am aflat că Silviu ar fi putut fi împușcat, la o jumătate de oră, am primit telefon de la servicii funerare, care mi-au spus că are COVID și că l-au sigilat”, spune fratele victimei.

Bărbatul face însă mărurii cutremurătoare.

”Acum 10 ani, sau 11 ani, să fi fost un caz similar, în care colegul a fost sechestrat de nevasta agresorului și de fiica dumnealui, în același apartament, cu aceeași situație. Probabil încerca să îl sechestreze, și după să îl cheme și pe bărbat. Colegul a reușit să scape și imediat când a scăpat s-a dus direct la poliție, în Onești. Din câte am înțeles a depus și plângere scrisă la poliție, și răspunsul plângerii a fost că ”nu avem ce să îi facem”, a mai spus Paul Iștoan.

”Soția lui era acolo și îl informa ce se întâmplă jos”

Un alt coleg al victimelor a povestit că soția agresorului a ținut tot timpul legătura cu acesta.

”Soția lui a fost acolo permanent, de la 4 și ceva, și informa ce se întâmplă jos. Dacă era un lunetist jos, de exemplu, era ușor. Doamna se plimba printre politiști. Zicea: ”nu-i omorî, mai lasă-i, poate primim banii în cont!”

Între timp, au avut loc percheziţii în apartamentul unde s-au produs crimele, dar şi în cel de deasupra, unde se afla soţia bărbatului. Locuinţa aparţine unor vecini care i-ar fi anunţat pe soţii Moroşan de prezenţa muncitorilor în apartament. Anchetatorii au bănuieli că inclusiv vecinii care i-ar fi anunţat ar fi şi ei implicaţi în operaţiunea de sechestrare a muncitorilor.

