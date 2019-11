Ludovic Orban, în vizită la Târgul Gaudeamus: „O să îmi ia ceva timp să citesc tot ce am cumpărat”

sursa foto: gov.ro

Premierul Ludovic Orban a vizitat sâmbătă Târgul Gaudeamus de unde a plecat cu un teanc de cărţi.



"Am fost la Târgul de carte, cum este normal, şi invit pe oricine să meargă la târg să găsească cel puţin o carte să citească. Am luat destule cărţi. O să îmi ia ceva timp să citesc tot ce am cumpărat. Eu sunt pasionat de istorie, de relaţii internaţionale, de economie. Am luat multe cărţi", a declarat Ludovic Orban.



La Gaudeamus, prim-ministrul a vizitat standurile editurilor Militară, Humanitas, Polirom, ICR, Cartex, Meteor, dar şi standul IFIN-HH/ELI-NP care prezintă la târg laserul de mare putere, unicat în lume.



Ludovic Orban a primit cărţi, dar a şi cumpărat. A plecat de la târg cu "Psihologia mulţimii" de Gustav Le Bon, "Psihologia fricii" de Christophe Andre, "Ceilalţi Schindleri" de Agnes Grunwald-Spier, "Papa Francisc printre lupi. Secretul unei revoluţii" de Marco Politi şi "Serviciile secrete chineze" de Robert Faligot. La standul Editurii RAO, premierul a primit de la scriitorul Dan Dungaciu volumul pe care acesta urmează să îl lanseze - "Enciclopedie de diplomaţie", pe care a insistat să îl plătească.



Pe "aleile" de la Târgul de carte, Ludovic Orban a fost invitat de Radu Vişan de la "Copacul cu răvaşe" să tragă un răvaş. Pe răvaşul tras de prim-ministru scria că trebuie să înveţe să aprecieze oamenii mai bine.