Ludovic Orban răspunde la întrebarea momentului. Demisionează sau nu din fruntea Guvernului după tragedia de la Piatra Neamț?

Premierul susține că nu are niciun motiv să renunțe la șefia Executivului, deoarece incendiul, care a dus la moartea a 10 pacienți, a fost o eroare a managementului spitalului, și nu a Guvernului.

”Nu. Am să vă spun sincer pentru că nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț este o chestiune ce ține de managementul unui spital și de deciziile care s-au luat legate de funcționarea unei secții de terapie intensivă, care a fost mutată de la etajul 3 la etajul 2.

În urma acestei drame noi am luat imediat decizii, am pus în mișcare întreg mecanismul. Ministrul Tătaru a fost la Neamț, eu am fost la centrul de comandă, am asigurat transportul pacienților care erau la ATI. Am luat decizii legate de transportarea medicului erou în Belgia. Continuăm deciziile, am demarat verificări în toate spitalele”, a declarat Ludovic Orban.

Nici Nelu Tătaru nu va demisiona după tragedia de la Neamț. Acesta spune că toți miniștrii de până acum trebuie să își asume responsabilitatea pentru problemele grave din sistem și că el plănuiește să rămână în guvern pentru a continua reformele începute.

”Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Cred că faptul că, la un moment dat, ”merge și așa”, sau am adaptat foarte puțin în fiecare an, sau am adaptat, să spunem, o lege a sănătății, tot ce a însemnat din 90 până acum, sau din 2006 când am făcut legea 95 și am adaptat o lege cu 1500 de amendamente fără să facem o lege cu rata adaptată, fără să avem o reorganizare a ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a stațiilor de ambulanță, în toată această perioadă, cred că acesta este lucrul care ne duce ca după 30 de ani să vedem și niște tragedii”, a declarat Nelu Tătaru.

”Nu pleacă nimeni, nu fuge nimeni de răspundere”

Întrebat dacă își va de demisia, Nelu Tătaru a declarat că ”nu pleacă nimeni”.

”Nu, nu pleacă nimeni, nu fuge nimeni de o răspundere. Dar haideți să vedem un ministru care este de 7 luni și haideți să vedem de 30 de ani...

Toți ar trebui să ne simțim vinovați din miniștrii care am fost, pentru tot ce se întâmplă în sănătatea românească”, a transmis Nelu Tătaru, la Minister.

”Făcând o analiză vizavi de aceste lucruri, deciziile pe care le voi face în continuare vor fi cele în care voi continua o activitate și o reformă în sistemul medical românesc”, a adăugat Nelu Tătaru.