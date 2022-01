Mama fetiței supraviețuitoare în accidentul din Capitală rupe tăcerea: ”L-au văzut cum a accelerat și mai tare! Nici semnal sonor, nici luminos”

Ea spune că cele două copile au grăbit pasul, în momentul în care au văzut mașina polițistului, care se apropia în viteză. Însă șoferul nu a frânat, ci le-a lovit în plin.

”Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: ”Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”. Se țineau una de cealaltă, de fapt. Am ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat a văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni.

Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa.

Mi-a spus: ”Mami, nici semnal sonor, nici luminos”.

Bunica fetei care şi-a pierdut viaţa a mers în urmă cu scurt timp la locul tragediei. Oamenii au adus şi ei lumânării şi jucării.

Potrivit surselor Antena 3, polițistul de la secția 5 care a ucis o fată pe o trecere de pietoni din Capitală are 27 de ani și conducea mașina cu un permis emis de Marea Britanie. Iar regulile din Poliția Română sunt destul de clare. Cei care conduc mașinile de serviciu sunt desemnați de către șeful de unitate. Cu alte cuvinte, nu toți agenții care au permis au voie să și conducă. Aceștia sunt trecuți pe o listă la sfârșitul sau la începutul anului, de către șeful de unitate, însă după o verificare prealabilă.

În cazul în care această verificare a avut loc iar șeful Secției 5 de Poliție din Capitală știa că agentul are permis emis de autoritățile din Marea Britanie, este o problemă. Și asta deoarece, în Marea Britanie, regulile de circulație sunt complet diferite de cele din țara noastră.

Antena 3 a prezentat imaginile care dovedesc că agentul de poliție care a accidentat groaznic două fete, în Capitală, a împins-o cu piciorul pe fata cea și-a pierdut viața.

Prin acest gest revoltător polițistul a vrut să verifice dacă fata mai trăiește, spun martorii. Polițistul circula cu viteză foarte mare.

Încă nu știe dacă acesta era în misiune. Oficialii nu au precizat pentru moment nimic despre asta.

”A mișcat-o cu piciorul”

”Se dă jos din mașină și o verifică cu piciorul dacă mișcă. Martorii au vorbit, au spus lucrurile acestea și mulți am avut impresia că poate exagerează. Dar ei au avut tăria să filmeze momentul în care el se dă jos din mașină”, a povestit Mihai Gâdea la Antena 3.

”Polițistul s-a dat jos din mașină, dădea cu piciorul în piciorul fetiței, ca să vadă dacă mai mișcă. A mișcat-o cu piciorul. Băiatul de acolo i-a spus că de ce o mișcă cu piciorul. După care a întors-o într-o parte”, povestește un martor.

Imaginile filmate de camerele de supraveghere sunt cumplite. Impactul la o astfel de viteză nu i-a dat fetiței nicio șansă. După tragedie a urmat un val de acuzații.

”L-a luat pe polițistul care a fost la volan, l-a ascuns după tomberonul din stația de RATB”

”Au venit echipajele de poliție între care un domn, îmbrăcat în civil, l-a luat pe polițistul care a fost la volan, l-a ascuns după tomberonul din stația de RATB, au așteptat să vină mașina, l-au schimbat de haine”, mai spune martorul.

Nu e clar până în acest moment în ce misiune era polițistul sau ce viteză avea. Ce este clar este că pornise semnalele luminoase. Dar nu și pe cele sonore.

La fața locului s-au adunat peste 50 de oameni revoltați pe poliție.

Altar de flori, lumânări şi păpuşi pentru Raisa, fetiţa omorâtă de o maşină de Poliţie în Bucureşti

Un altar de flori, lumânări şi păpuşi a fost ridicat pentru Raisa, fetiţa omorâtă de o maşină de Poliţie în Bucureşti, chiar la locul accidentului.

Oamenii au lăsat păpuşi, flori şi au aprins lumânări chiar în locul în care Raisa, fetiţa de 11 ani care a murit, ieri, după ce a fost spulberată de o maşină de Poliţie, condusă de un agent de la Secţia 5.

Raisa s-a stins sub privirile a zeci de oameni, martori ai cumplitului accident, în timp ce o altă fetiţă, în vârstă de 13 ani, a fost rănită şi a ajuns de urgenţă la spital.

"Te iubim, nu te vom uita niciodată", "Să te odihnești în pace, suflet drag!", "Ne va fi mare dor de tine", sunt câteva dintre mesajele lăsate de oameni la locul accidentului de pe strada Laminorului din București.

Familia Raisei este acum devastată de moartea copilei de 11 ani în tragicul accident.

Copila s-a stins din viaţă, ieri, 13 ianuarie 2022, pe strada Laminorului din Sectorul 1 al Capitalei, după ce a fost spulberată, alături de o altă fetiţă, chiar de o maşină de Poliţie.

