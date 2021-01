Managerul Spitalului din Găești: "Viața mea s-a schimbat. S-a spus despre mine că vreau să vaccinez la întâmplare de pe stradă"

"Îmi pare foarte rău. Nu mi-am dorit acest lucru, nici vorba să mă fi gândit la așa ceva. Eu am vrut să fac la cineva o doză de vaccin care ar fi putut să-mi rămână." a povestit medicul despre ancheta declanșată la spitalul administrat de el.

"Viața mea s-a schimbat în sensul că nu mai pot să răspund la telefon pentru că sună încontinuu. Dar asta este un lucru care pe mine mă bucură foarte mult. Foarte mult! Pentru că asta înseamnă că lumea dorește să se vaccineze. Este incredibil. Telefonul meu sună, se descarcă până la prânz, fără să răspund. Sună încontinuu. Și dacă răspund din când în când va rog “vreau să vin să mă vaccinez”.

Eu pot să vaccinez cinci oameni la fiecare sfert de ora. Deci 20 pe ora. În 12 ore cât trebuie să funcționeze un centru de vaccinare ar fi 240 pe zi. Dacă aș mai face încă o linie de vaccinare paralelă, mai vaccinez încă pe-atât.

S-a spus despre mine că vreau să vaccinez la întâmplare de pe stradă. Să fim serioși. Omul acela trebuie să intre în sistemul electronic, pentru că trebuie să vină și peste 21 de zile.

La noi în spital au murit 7 din 700 de pacienți COVID-19. Cazuri grave. Toți aveau comorbitati. Boli grave."

"Dacă pacienții mei sunt mulțumiți, sunt atât de fericit că nu va puteți imagina"

Eu nu vreau nimic pentru mine. Mie Dumnezeu mi-a dat mult mai mult decât am cerut. Eu când am terminat Facultatea am cerut foarte puțin. Și am primit atât de mult că nu pot să duc.

Nu material, din toate punctele de vedere. Mi-a dat atât de mult că nu pot duce. Deci nu vreau nimic pentru mine, vreau pentru pacienții mei. Dacă pacienții mei sunt mulțumiți, sunt atât de fericit că nu va puteți imagina.

Managerul Spitalului Orăşenesc Găeşti din judeţul Dâmboviţa a anunţat pe reţelele de socializare că în centrul de vaccinare de la Găeşti orice persoană se poate vaccina. Anunţul a produs bucurie în rândul oamenilor care i-au scris medicului pentru a fi trecuţi pe listă.

La centrul de vaccinare de la Spitalul din Găeşti vacinarea anti-Covid-19 se face fără a fi respectată etapizarea. Managerul unităţii spitaliceşti a anunţat pe Facebook că se poate imuniza cine vrea, îndiferent de vârstă motivând că refuză să arunce dozele de ser neutilizate.

"A fost deschis azi si centrul de vaccinare din spitalul Găeşti. Administrăm vaccinul anticovid oricărei persoane care se prezintă voluntar la centru”, a scris managerul Spitalului Orăşenesc Găeşti în postarea de pe Facebook.