Manelistul Dani Mocanu, aniversare în arest la domiciliu, cu polițiștii la poartă

Acum însă, își dorește ca atât el, cât și frații săi să termine cu problemele cu legea, ca să își poată vedea de viață alături de cei dragi. Dani Mocanu a fost arestat preventiv la domiciliu pentru 30 de zile după ce împreună cu fratele său și cu câțiva prieteni au bătut crunt un bărbat într-o benzinărie.

Manelistul a mai fost implicat, de asemenea, într-un scandal în luna iulie după ce ar fi amenințat cu un cuțit un bărbat într-un club.

"Azi 3 septembrie am împlinit vârsta de 30 de ani. Am schimbat prefixul ARESTAT LA DOMICILIU. Cadouri am primit de la Dumnezeu ani la rând … nu am ce sa mai cer … aștept ca atât eu cât si fratii mei sa terminam cu problemele cu legea si sa ne vedem de viața noastră frumoasa alături de cei dragi noua !!!

Va mulțumesc tuturor celor ce mi-ati scris sunteți mulți … si sa știți ca va iubesc sincer in fata Supremului nostru. De azi voi lansa bombe muzicale chiar de aici de acasă … fiindcă ii poți lua omului tot dar nu-i poți lua mirul ce Dumnezeu l-a turnat peste el ☺️Doamne Ajuta la toată lumea”, a fost mesajul Dani Mocanu.