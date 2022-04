Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, moment inedit la prezentarea noilor măsuri de sprijin: "Imaginea de coaliție este una deplină dacă rămâneți aici"

Înainte de a lua cuvântul, premierul Nicolae Ciucă le-a transmis partenerilor din Partidul Social Democrat să îi rămână alături pentru a arăta că nu există niciun fel de tensiune în coaliție.

"Pot să vină și membrii Cabinetului... imaginea de coaliție este una deplină dacă rămâneți aici", a spus Nicolae Ciucă, adresându-se cordial liderului PSD Marcel Ciolacu.

Apoi, premierul a ținut să sublinieze de ce era nevoie de un astfel de pachet de măsuri.

"'Sprijin pentru România' reprezintă un pachet de soluții pentru cetățeni și pentru economie. Programul de guvernare în baza căruia am fost învestiți de Parlamentul României are în centrul său cetățeanul. Coaliția de guvernare prin Guvernul României are datoria să vină cu soluții la problemele oamenilor și ale mediului economic, mai ales într-o perioadă atât de dificilă cum este cea pe care o traversăm.

Pachetul are o valoare de 17,3 miliarde de lei, aproximativ 52% din această valoare este asigurată din fonduri europene și, evident, 48%, din fonduri de la bugetul de stat. Are trei obiective principale: susținerea economiei pentru o creștere economică sănătoasă, realizarea coeziunii socială și, desigur, solidaritate între generații", a spus Nicolae Ciucă.

Pachetul de măsuri Sprijin pentru România, de 17,3 miliarde de lei, aprobat de coaliție

Pachetul Sprijin pentru România, aprobat luni de liderii coaliției de guvernare, cuprinde măsuri de sprijin a economiei și a populației în valoare de 17,3 miliarde de lei.

9 miliarde de lei urmează să fie asigurate din fonduri europene, iar alte 8,3 miliarde de la bugetul de stat.

Conform pachetului, 300 de milioane de euro vor fi folosite pentru compensarea creșterii prețurilor. De asemenea, sunt prevăzute ajutoare de până la 400.000 de euro/firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15% la utilități.

Alte 200 de milioane de euro sunt prevăzute pentru investiții cu impact major în economie, dar este prevăzut și un ajutor de stat pentru stimularea investițiilor în valoare de peste 1 milion de euro.

Totodată, sunt prevăzute 300 de milioane de lei pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane și pentru companiile de distribuție.

Ar urma să fie alocate 5,2 miliarde de lei în 2022 sprijin pentru continuarea și finalizarea contractelor în derulare.

Acordarea șomajului tehnic va fi prelungită până la sfârșitul anului, iar programul Kurzarbeit – reducerea programului de lucru va continua.

Sunt prevăzute 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România și prime de 10% din valoarea produselor procesate pentru fermieri.

Totodată, 300 milioane de euro vor fi asigurate ca grant capital de lucru pentru fermierii români.

De asemenea, vor fi acordate vouchere pentru elevii care primesc burse sociale în valoare de 30 de euro lunar pentru cumpărarea de alimente, rechizite și haine.

Va fi asigurată o sumă de 200 de lei în plus pentru salariul minim, o creștere voluntară scutită de taxe.

De asemnea, pentru copiii instituționalizați, alocația zilnică de hrană crește de la 12 la 16 lei/zi, respectiv de la 16,6 la 22 lei/zi, în funcție de vârstă, iar sumele lunare de care beneficiază copiii și tinerii din sistemul de protecție specială pentru unele nevoi personale se majorează de la 28 de lei la 150 de lei. Totodată cresc cu 58,5% sumele acordate anual copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite.

Alocația lunară de plasament crește de la 630 de lei la 900 de lei lunar, iar în cazul copiilor cu dizabilități, de la 945 de lei lunar, la 1.350 de lei lunar.

Pachetul cuprinde și extinderea programului de fertilizare în vitro. Astfel, numărul persoanelor care pot aplica crește de la 300 la 5.000 în 2022.

Se lansează programele Family start, cu credite de până la 75.000 lei, și Student Invest, de până la 50.000 lei, garantate de stat.