Marian Godină a spus, după ce deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată, că el a făcut plângerea

Marian Godină spune că a fost hărțuit de susținătorii deputatului AUR Dan Tănasă/ sursă foto: Facebook- Marian Godină

Fostul polițist Marian Godină a anunțat joi, 22 octombrie, că el a depus plângerea penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură împotriva muncitorilor străini.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat azi un comunicat prin care a anunțat trimiterea în judecată a unui deputat din Parlamentul României pentru infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare”, a transmis Marian Godină, pe pagina sa de Facebook.

Fostul polițist a precizat că, ulterior, a fost hărțuit de susținătorii deputatului AUR Dan Tănasă.

„Este vorba de deputatul Dan Tanasă, iar eu sunt cel care a făcut plângerea penală împotriva acestuia”, mai subliniat acesta.

Deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ pentru incitare la violență, ură sau discriminare împotriva muncitorilor străini din Africa şi Asia, care vin în România. Tănasă este acuzat că a postat mesaje discriminatorii pe reţelele sociale, cum ar fi: "Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă".

Procurorii arată că "deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului".

Ce mesaj a trimis Dan Tănasă

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a transmis Dan Tănasă.

În rechizitoriu se evidențiază că actele de discriminare pot perturba grav relațiile dintre cetățeni, întrucât afectează relațiile sociale, care trebuie să se întemeieze pe respect reciproc.